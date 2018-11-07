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      Рыжеволосая бестия Сальма Хайек ошеломила кардинальной сменой имиджа: фото

      215 Читати новину українською
      Сальма Хайек
      Сальма Хайек / GettyImages

      Знаменитая 52-летняя актриса Сальма Хайек продолжает поражать поклонников изменениями своего образа. Ради новой роли роскошная брюнетка Сальма экспериментирует со внешностью и примеряет парики разных цветов.

      Об этом пишет издание Daily Mail.

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      Днями ранее актриса продемонстрировала, как выглядит блондинкой. А в этот раз звезда примерила другой яркий парик и стала настоящей рыжеволосой красавицей в облегающем платье с цветочным принтом. Образ Сальмы дополняли вельветовые босоножки на высоких устойчивых каблуках и солнцезащитные очки.

      Как известно, Хайек снимается сейчас в новом комедийном фильме "Limited Partners" для которого согласилась на изменения в имидже. Кроме Сальмы, в комедии снимаются еще актрисы Тиффани Хэддиш и Роуз Бирн.

      cfkmvf [fq'r

      Сальма Хайек / BackGrid / Daily Mail


      Тиффани Хэддиш и Роуз Бирн / BackGrid
       

      Теги: LifeStyle Кино
      Источник: 24 канал
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