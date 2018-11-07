Рыжеволосая бестия Сальма Хайек ошеломила кардинальной сменой имиджа: фото

Знаменитая 52-летняя актриса Сальма Хайек продолжает поражать поклонников изменениями своего образа. Ради новой роли роскошная брюнетка Сальма экспериментирует со внешностью и примеряет парики разных цветов.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Днями ранее актриса продемонстрировала, как выглядит блондинкой. А в этот раз звезда примерила другой яркий парик и стала настоящей рыжеволосой красавицей в облегающем платье с цветочным принтом. Образ Сальмы дополняли вельветовые босоножки на высоких устойчивых каблуках и солнцезащитные очки.

Как известно, Хайек снимается сейчас в новом комедийном фильме "Limited Partners" для которого согласилась на изменения в имидже. Кроме Сальмы, в комедии снимаются еще актрисы Тиффани Хэддиш и Роуз Бирн.

Сальма Хайек / BackGrid / Daily Mail