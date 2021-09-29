В сети рассказали о жалобах посетителей 29 сентября. Тогда же опубликовали видео грязной водой. Люди говорят, что там ничего не изменилось с советских времен.
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Люди болеют из-за холодной воды
На записи видно, как девушка подставляет руку в душе и на нее течет грязная коричневая вода. В заметке отмечают, что там вокруг еще и сыплется ржавчина. В раздевалках – холодно, вода в бассейнах тоже холодная, а на дорожках плавает по 10 человек. Половина посетителей жалуется, что болеет из-за таких условий.
Также пишут, что уборщицы "не умеют разговаривать с людьми". Работницы кричат на клиентов. К тому же бассейн "Акварена" совсем не обновляют и не ремонтируют.
Абонементы дорогие, что не соответствует условиям
В спортивном комплексе говорят, что они вкладывают деньги в обновление футбольных полей. Однако люди возмущены, ведь эти дела не касаются проблем в бассейне.
И не нужно рассказывать, что "вот же, мы вкладываем деньги в обновление футбольных полей". За аренду полей тоже платятся деньги. И как меня, клиента бассейна, касаются футбольные поля?,
– говорит посетительница.
В харьковском бассейне "Акварена" грязная и холодная вода: смотрите видео