С начала войны 56% бронежилетов бойцам обеспечило Минобороны, остальные – волонтеры, – Маляр

В начале вторжения России в нашей стране были заметны сложности с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Однако большой вклад в оборону внесли волонтеры.

В частности, они закупили около половины бронежилетов, которые были в эти месяцы необходимы нашим защитникам. Об этом 11 мая сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Нас ожидают несколько сверхсложных недель, возможно, и месяцев, – Маляр

Статистика постепенно меняется

Дело в том, что сразу после вторжения в защиту Украины очень много жителей страны. Поэтому обеспечить всем необходимым их сразу было невозможно. Здесь как раз и сыграла немаловажную роль мобильность волонтерских организаций.

Если составить все бронежилеты, поступившие в украинскую армию с 24.02, то по состоянию на 10 мая 56% обеспечено через разные форматы соглашений Минобороны, 44% – через разные форматы благотворительной помощи,

– сообщила Маляр.

Тем не менее, она добавила, что доля Минобороны в обеспечении продолжает увеличиваться. В частности, за счет внутреннего производства, которое также важно для экономики.