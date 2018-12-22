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      С 1 января в Украине приостановят все виды трансплантации органов

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      Трансплантация в Украине будет приостановлена 1 января
      Трансплантация в Украине будет приостановлена 1 января / neinvalid.ru

      Министерство здравоохранения и правительство не создали никаких условий для введения нового закона о трансплантации.

      Об этом сообщила заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

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      "Минздрав полностью провалил реализацию этого закона. Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно было разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни однин. Не создана единая государственная информационная система трансплантации", – заявила она.

      Трансплантація в Україні
      Трансплантация органов в Украине будет приостановлена

      По ее словам, не созданы условия для введения в действие нового закона о трансплантации. Соответственно, с 1 января 2019 года все операции по трансплантации в Украине прекратятся, а врачи, которые решат делать такие операции, будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность.

      По информации Сысоенко, ежегодно в трансплантации органов нуждаются около 5 тысяч украинцев.

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      Теги: Верховная Рада Министерство здравоохранения Украины Здоровье Медицина Лечение
      Источник: Здоров'я 24
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