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      С 1 марта газ могут отключить в ряде областей: где именно

      - Читати новину українською
      С 1 марта газ могут отключить ряде областей / vchasnoua.com

      Угроза отключения тепла в домах украинцев сохраняется в 8 областях. Уже 1 марта "Нафтогаз" может прекратить поставлять туда газ из-за долгов 16 предприятий-производителей тепла.

      Тепловики не выполняют ни одно из условий по расчетам, информирует пресс-служба "Нафтогаза".

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      От 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников провели необходимые минимальные платежи "Нафтогазу". Поэтому украинцы, дома которых отапливаются через этих тепловиков, не остались без газа.

      В зоне риска остаются 16 производителей тепла, – говорится в сообщении.

      Жители каких областей Украины могут остаться без тепла:

      • Днепропетровской;
      • Киевской,
      • Луганской;
      • Одесской;
      • Полтавской;
      • Харьковской;
      • Херсонской;
      • Хмельницкой.

      "Нафтогаз" письменно сообщил этим предприятиям о необходимости оплатить услуги, чтобы избежать отключения газа с 1 марта 2020 года.

      борги тепловиків нафтогаз
      Долги за газ тепловиков / Информация от "Нафтогаза"

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Отопительный сезон Коммунальные услуги Газ Нафтогаз
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