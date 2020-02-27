С 1 марта газ могут отключить в ряде областей: где именно
Угроза отключения тепла в домах украинцев сохраняется в 8 областях. Уже 1 марта "Нафтогаз" может прекратить поставлять туда газ из-за долгов 16 предприятий-производителей тепла.
Тепловики не выполняют ни одно из условий по расчетам, информирует пресс-служба "Нафтогаза".
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От 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников провели необходимые минимальные платежи "Нафтогазу". Поэтому украинцы, дома которых отапливаются через этих тепловиков, не остались без газа.
В зоне риска остаются 16 производителей тепла, – говорится в сообщении.
Жители каких областей Украины могут остаться без тепла:
- Днепропетровской;
- Киевской,
- Луганской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Хмельницкой.
"Нафтогаз" письменно сообщил этим предприятиям о необходимости оплатить услуги, чтобы избежать отключения газа с 1 марта 2020 года.