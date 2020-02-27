С 1 марта газ могут отключить в ряде областей: где именно

Угроза отключения тепла в домах украинцев сохраняется в 8 областях. Уже 1 марта "Нафтогаз" может прекратить поставлять туда газ из-за долгов 16 предприятий-производителей тепла.

Тепловики не выполняют ни одно из условий по расчетам, информирует пресс-служба "Нафтогаза".

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От 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников провели необходимые минимальные платежи "Нафтогазу". Поэтому украинцы, дома которых отапливаются через этих тепловиков, не остались без газа.

В зоне риска остаются 16 производителей тепла, – говорится в сообщении.

Жители каких областей Украины могут остаться без тепла:

Днепропетровской;

Киевской,

Луганской;

Одесской;

Полтавской;

Харьковской;

Херсонской;

Хмельницкой.

"Нафтогаз" письменно сообщил этим предприятиям о необходимости оплатить услуги, чтобы избежать отключения газа с 1 марта 2020 года.



Долги за газ тепловиков / Информация от "Нафтогаза"