С 1 марта заработает виртуальный реверс газа между Украиной и Словакией

Украинский и словацкий операторы газотранспортной системы с 1 марта запускают виртуальный реверс газа. Компании ежедневно будут предлагать рынку 10 миллионов кубометров газа.

Мощность виртуального реверса может изменяться в зависимости от интересов рынка. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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ОГТС Украины и словацкий оператор Eustream запускают виртуальный реверс через точку соединения Вельке Капушаны – Ужгород с 1 марта 2020 года,

– говорится в сообщении.

Она усилит точку соединения Будинце, которую используют для импорта природного газа в Украину с 2014 года.

Начиная с 1 марта, операторы будут ежедневно предлагать рынку 10 миллионов кубометров газа. Однако мощность будет зависеть от физического потока в направлении Украины – Словакия. Она может быть прервана в случае отсутствия потока или увеличена при наличии интереса со стороны рынка.



Украинский и словацкий операторы ГТС запускают виртуальный реверс / Фото Tsoua.com

Что было раньше

Гендиректор ОГТС Сергей Макогон напомнил, что российский "Газпром" "пытался ограничить возможности импорта газа из ЕС". Поэтому в 2014 году Украина не могла с помощью виртуального реверса импортировать газ в Украину.

"Нам пришлось построить новый физический интерконнектор – трубопровод Вояны – Ужгород, чтобы начать поставки газа из Словакии", – пояснил Макогон. По его словам, это позволило компании устоять и не попасть в полную зависимость от "Газпрома".

Директор ОГТС также анонсировал, что вскоре заработает виртуальный реверс и по Венгрии.

Обратите внимание! 24 января Украина через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.

Что такое виртуальный реверс?Обмен природным газом между операторами газотранспортных систем. При этом физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.