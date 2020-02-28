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      С 1 марта заработает виртуальный реверс газа между Украиной и Словакией

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      Украинский и словацкий операторы газотранспортной системы с 1 марта запускают виртуальный реверс газа. Компании ежедневно будут предлагать рынку 10 миллионов кубометров газа.

      Мощность виртуального реверса может изменяться в зависимости от интересов рынка. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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      ОГТС Украины и словацкий оператор Eustream запускают виртуальный реверс через точку соединения Вельке Капушаны – Ужгород с 1 марта 2020 года,
      – говорится в сообщении.

      Она усилит точку соединения Будинце, которую используют для импорта природного газа в Украину с 2014 года.

      Начиная с 1 марта, операторы будут ежедневно предлагать рынку 10 миллионов кубометров газа. Однако мощность будет зависеть от физического потока в направлении Украины – Словакия. Она может быть прервана в случае отсутствия потока или увеличена при наличии интереса со стороны рынка.

      гзотранспортна система віртуальний реверс
      Украинский и словацкий операторы ГТС запускают виртуальный реверс / Фото Tsoua.com

      Что было раньше

      Гендиректор ОГТС Сергей Макогон напомнил, что российский "Газпром" "пытался ограничить возможности импорта газа из ЕС". Поэтому в 2014 году Украина не могла с помощью виртуального реверса импортировать газ в Украину.

      "Нам пришлось построить новый физический интерконнектор – трубопровод Вояны – Ужгород, чтобы начать поставки газа из Словакии", – пояснил Макогон. По его словам, это позволило компании устоять и не попасть в полную зависимость от "Газпрома".

      Директор ОГТС также анонсировал, что вскоре заработает виртуальный реверс и по Венгрии.

      Обратите внимание! 24 января Украина через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.

      Что такое виртуальный реверс?Обмен природным газом между операторами газотранспортных систем. При этом физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины ГТС Ужгород Словакия Рынок газа Газ Нафтогаз
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