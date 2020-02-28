С 1 марта заработает виртуальный реверс газа между Украиной и Словакией
Украинский и словацкий операторы газотранспортной системы с 1 марта запускают виртуальный реверс газа. Компании ежедневно будут предлагать рынку 10 миллионов кубометров газа.
Мощность виртуального реверса может изменяться в зависимости от интересов рынка. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
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ОГТС Украины и словацкий оператор Eustream запускают виртуальный реверс через точку соединения Вельке Капушаны – Ужгород с 1 марта 2020 года,
– говорится в сообщении.
Она усилит точку соединения Будинце, которую используют для импорта природного газа в Украину с 2014 года.
Начиная с 1 марта, операторы будут ежедневно предлагать рынку 10 миллионов кубометров газа. Однако мощность будет зависеть от физического потока в направлении Украины – Словакия. Она может быть прервана в случае отсутствия потока или увеличена при наличии интереса со стороны рынка.
Украинский и словацкий операторы ГТС запускают виртуальный реверс / Фото Tsoua.com
Что было раньше
Гендиректор ОГТС Сергей Макогон напомнил, что российский "Газпром" "пытался ограничить возможности импорта газа из ЕС". Поэтому в 2014 году Украина не могла с помощью виртуального реверса импортировать газ в Украину.
"Нам пришлось построить новый физический интерконнектор – трубопровод Вояны – Ужгород, чтобы начать поставки газа из Словакии", – пояснил Макогон. По его словам, это позволило компании устоять и не попасть в полную зависимость от "Газпрома".
Директор ОГТС также анонсировал, что вскоре заработает виртуальный реверс и по Венгрии.
Обратите внимание! 24 января Украина через газоизмерительную станцию Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.
Что такое виртуальный реверс?Обмен природным газом между операторами газотранспортных систем. При этом физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.