С 1 сентября изменится формат неотложной медицинской помощи Киева

Бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

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По словам директора Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, чтобы вызвать медпомощь киевлянам достаточно набрать номер "103". Соответственно, нет необходимости запоминать семизначный номер неотложной помощи каждого района.



Также появится контроль за вызовом уже на этапе его получения – аудиозапись всех разговоров с диспетчером и идентификация номера абонента.



Как изменится формат неотложной медицинской помощи Киева



Все вызовы будет принимать специалист, который будет определять, какую помощь прислать – "неотложную медицинскую" или "скорую".



Валентина Гинзбург отметила, что семейные врачи, педиатры и терапевты работают в будние дни с 08:00 до 20:00 и в праздничные с 9:00 до 15:00.