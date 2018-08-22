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С 1 сентября изменится формат неотложной медицинской помощи Киева

97 Читати новину українською
Скорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь / Фото из свободных источников

Бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

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По словам директора Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, чтобы вызвать медпомощь киевлянам достаточно набрать номер "103". Соответственно, нет необходимости запоминать семизначный номер неотложной помощи каждого района.

Также появится контроль за вызовом уже на этапе его получения – аудиозапись всех разговоров с диспетчером и идентификация номера абонента.

Як зміниться формат невідкладної медичної допомоги Києва
Как изменится формат неотложной медицинской помощи Киева

Все вызовы будет принимать специалист, который будет определять, какую помощь прислать – "неотложную медицинскую" или "скорую".

Валентина Гинзбург отметила, что семейные врачи, педиатры и терапевты работают в будние дни с 08:00 до 20:00 и в праздничные с 9:00 до 15:00.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Киева Здоровье Медицина Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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