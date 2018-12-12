С 2019 года больные туберкулезом будут лечиться дома
В следующем году больные туберкулезом будут лечиться в основном амбулаторно, их будут наблюдать семейные врачи.
Об этом на пресс-брифинге заявил первый заместитель Генерального директора ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” Виктор Ляшко, передает "Укринформ".
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По его словам, переход на амбулаторное лечение запланирован со второго полугодия 2019 года. Средства семейным врачам за сопровождение больных с туберкулезом будет выплачивать Национальная служба здоровья Украины.
"Это будет доплата семейным врачам, которые обнаружили больного туберкулезом и сопровождали процесс лечения. При оказании первичной медицинской помощи внедряется анкетирование больных туберкулезом. Врачи ошибочно считают, что анкетирование заменит существующие методы диагностики. Это – неправда. Анкета внедряется только для того, чтобы врачи не пропускали случая туберкулеза", – рассказал Ляшко.
Больные туберкулезом будут лечиться дома
- Кашель, длящийся более 2 недель.
- Повышенная температура, не спадающая более недели.
- Затрудненное дыхание.
- Боль в груди.
- Плохой аппетит, слабость.
- Потеря в весе.
- Повышенное потоотделение.
- Кровохарканье.
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