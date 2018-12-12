С 2019 года больные туберкулезом будут лечиться дома

В следующем году больные туберкулезом будут лечиться в основном амбулаторно, их будут наблюдать семейные врачи.

Об этом на пресс-брифинге заявил первый заместитель Генерального директора ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

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По его словам, переход на амбулаторное лечение запланирован со второго полугодия 2019 года. Средства семейным врачам за сопровождение больных с туберкулезом будет выплачивать Национальная служба здоровья Украины.

Туберкулез – что это? Это инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза. Заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем. В 90% случаев туберкулез поражает легкие. Однако, это заболевание может повредить почки, позвоночник, мозг, лимфатические узлы, кишечник, кожные покровы, половые органы и тому подобное.

"Это будет доплата семейным врачам, которые обнаружили больного туберкулезом и сопровождали процесс лечения. При оказании первичной медицинской помощи внедряется анкетирование больных туберкулезом. Врачи ошибочно считают, что анкетирование заменит существующие методы диагностики. Это – неправда. Анкета внедряется только для того, чтобы врачи не пропускали случая туберкулеза", – рассказал Ляшко.

Больные туберкулезом будут лечиться дома

Туберкулез – симптомы Кашель, длящийся более 2 недель. Повышенная температура, не спадающая более недели. Затрудненное дыхание. Боль в груди. Плохой аппетит, слабость. Потеря в весе. Повышенное потоотделение. Кровохарканье.

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