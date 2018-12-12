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      С 2019 года больные туберкулезом будут лечиться дома

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      Больные туберкулезом будут лечиться дома
      Больные туберкулезом будут лечиться дома / 5.ua

      В следующем году больные туберкулезом будут лечиться в основном амбулаторно, их будут наблюдать семейные врачи.

      Об этом на пресс-брифинге заявил первый заместитель Генерального директора ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

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      По его словам, переход на амбулаторное лечение запланирован со второго полугодия 2019 года. Средства семейным врачам за сопровождение больных с туберкулезом будет выплачивать Национальная служба здоровья Украины.

       
      Туберкулез – что это?
      Это инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза. Заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем. В 90% случаев туберкулез поражает легкие. Однако, это заболевание может повредить почки, позвоночник, мозг, лимфатические узлы, кишечник, кожные покровы, половые органы и тому подобное.

      "Это будет доплата семейным врачам, которые обнаружили больного туберкулезом и сопровождали процесс лечения. При оказании первичной медицинской помощи внедряется анкетирование больных туберкулезом. Врачи ошибочно считают, что анкетирование заменит существующие методы диагностики. Это – неправда. Анкета внедряется только для того, чтобы врачи не пропускали случая туберкулеза", – рассказал Ляшко.

      Туберкульоз симптомиБольные туберкулезом будут лечиться дома

       
      Туберкулез – симптомы
      1. Кашель, длящийся более 2 недель.
      2. Повышенная температура, не спадающая более недели.
      3. Затрудненное дыхание.
      4. Боль в груди.
      5. Плохой аппетит, слабость.
      6. Потеря в весе.
      7. Повышенное потоотделение.
      8. Кровохарканье.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Медицина Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 Канал
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