С 2020 года из Украины больше не будет осуществляться 27 авиарейсов: список
С начала 2020 года более не будут осуществляться сразу 27 международных авиарейсов из украинских городов. Больше всего изменения коснутся Киева – из столицы перестанут летать сразу по 15 направлениям.
Об изменениях полетов из украинских аэропортов сообщает ресурс "Lowcost.ua".
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Какие авиарейсы больше не будут выполняться из Киева:
- Киев – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), перевозчик Ernest Airlines;
- Киев – Милан, аэропорт "Мальпенса" (Италия), Ernest Airlines;
- Киев – Рим (Италия), Ernest Airlines;
- Киев – Неаполь (Италия), Ernest Airlines;
- Киев – Болонья (Италия), Ernest Airlines;
- Киев – Генуя (Италия), Ernest Airlines;
- Киев – Амман (Иордания), МАУ;
- Киев – Минск (Беларусь), МАУ;
- Киев – Рига (Латвия), МАУ;
- Киев – Пекин (Китай), МАУ;
- Киев – Краков (Польша), МАУ;
- Киев – Бангкок (Таиланд), МАУ;
- Киев – Тегеран (Иран), МАУ;
- Киев – Стокгольм (Швеция), Ryanair;
- Киев – Нюрнберг (Германия), Ryanair.
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Какие рейсы не осуществляются из Львова:
- Львов – Венеция (Италия), Ernest Airlines;
- Львов – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), Ernest Airlines;
- Львов – Рим (Италия), Ernest Airlines;
- Львов – Неаполь (Италия), Ernest Airlines;
- Львов – Шарджа (Египет), SkyUp.
Отменены рейсы из Харькова:
- Харьков – Милан (Италия), Ernest Airlines;
- Харьков – Рим (Италия), Ernest Airlines;
- Харьков – Шарджа (Египет), SkyUp.
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Куда еще отменили рейсы:
- Одесса – Рим (Италия), Ernest Airlines;
- Одесса – Бухарест (Румыния), Tarom;
- Ивано-Франковск – Бухарест (Румыния), "Роза ветров";
- Запорожье – Шарджа (Египет), SkyUp.
Почему так много рейсов отменил перевозчик Ernest Airlines?
Все из-за того, что Национальное агентство гражданской авиации Италии ENAC приостановило действие лицензии авиакомпании Ernest Airlines на перевозки пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.
Заметим, такие санкции к авиаперевозчику не связаны с безопасностью полетов. Именно поэтому запрет осуществлять рейсы начал действовать не мгновенно, а с отсрочкой почти до середины января 2020 года.
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