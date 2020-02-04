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      С 2020 года из Украины больше не будет осуществляться 27 авиарейсов: список

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      Какие рейсы из Украины больше не будут осуществляться с 2020 года / Иллюстративное фото

      С начала 2020 года более не будут осуществляться сразу 27 международных авиарейсов из украинских городов. Больше всего изменения коснутся Киева – из столицы перестанут летать сразу по 15 направлениям.

      Об изменениях полетов из украинских аэропортов сообщает ресурс "Lowcost.ua".​

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      Какие авиарейсы больше не будут выполняться из Киева:

      • Киев – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), перевозчик Ernest Airlines;
      • Киев – Милан, аэропорт "Мальпенса" (Италия), Ernest Airlines;
      • Киев – Рим (Италия), Ernest Airlines;
      • Киев – Неаполь (Италия), Ernest Airlines;
      • Киев – Болонья (Италия), Ernest Airlines;
      • Киев – Генуя (Италия), Ernest Airlines;
      • Киев – Амман (Иордания), МАУ;
      • Киев – Минск (Беларусь), МАУ;
      • Киев – Рига (Латвия), МАУ;
      • Киев – Пекин (Китай), МАУ;
      • Киев – Краков (Польша), МАУ;
      • Киев – Бангкок (Таиланд), МАУ;
      • Киев – Тегеран (Иран), МАУ;
      • Киев – Стокгольм (Швеция), Ryanair;
      • Киев – Нюрнберг (Германия), Ryanair.

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      Какие рейсы не осуществляются из Львова:

      • Львов – Венеция (Италия), Ernest Airlines;
      • Львов – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), Ernest Airlines;
      • Львов – Рим (Италия), Ernest Airlines;
      • Львов – Неаполь (Италия), Ernest Airlines;
      • Львов – Шарджа (Египет), SkyUp.

      Отменены рейсы из Харькова:

      • Харьков – Милан (Италия), Ernest Airlines;
      • Харьков – Рим (Италия), Ernest Airlines;
      • Харьков – Шарджа (Египет), SkyUp.

      Обратите внимание: Авиакомпания Turkish Airlines устроила масштабную распродажу билетов из Украины

      Куда еще отменили рейсы:

      • Одесса – Рим (Италия), Ernest Airlines;
      • Одесса – Бухарест (Румыния), Tarom;
      • Ивано-Франковск – Бухарест (Румыния), "Роза ветров";
      • Запорожье – Шарджа (Египет), SkyUp.

      Почему так много рейсов отменил перевозчик Ernest Airlines?
      Все из-за того, что Национальное агентство гражданской авиации Италии ENAC приостановило действие лицензии авиакомпании Ernest Airlines на перевозки пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

      Заметим, такие санкции к авиаперевозчику не связаны с безопасностью полетов. Именно поэтому запрет осуществлять рейсы начал действовать не мгновенно, а с отсрочкой почти до середины января 2020 года.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Одессы авиация Новости Львова Новости Харькова Новости Ивано-Франковска Новости Запорожья Путешествия
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