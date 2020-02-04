С 2020 года из Украины больше не будет осуществляться 27 авиарейсов: список

Какие рейсы из Украины больше не будут осуществляться с 2020 года / Иллюстративное фото

С начала 2020 года более не будут осуществляться сразу 27 международных авиарейсов из украинских городов. Больше всего изменения коснутся Киева – из столицы перестанут летать сразу по 15 направлениям.