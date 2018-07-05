С 5 канала Порошенко ушел человек, который стоял у его истоков

3 июля с должности генерального директора 5 канала, принадлежащего президенту Петру Порошенко, ушел Иван Адамчук. Специалист проработал 21 год.

Об этом он рассказал в комментарии "Детектор медиа".

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По словам Ивана Адамчука, уволился он по собственному желанию.

"На канале я проработал 21 год. 12 марта 1997 года я запускал его в эфир в Черновцах. Работал директором телеканала, первым заместителем генерального директора. Генеральным директором я работал с 15 июля 2000 года", – отметил уже бывший сотрудник президентского вещателя.

В то же время о причинах такого шага он не сообщил.

Как утверждают журналисты ресурса, теперь исполнять обязанности генерального директора будет шеф-редактор канала Владимир Мжельский: он будет совмещать две должности – шеф редактора и исполняющего обязанности гендиректора 5 канала.

Напомним, 25 июня появилась информация, что журналистка и известная телеведущая Ольга Герасимьюк написала заявление на увольнение с должности замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Такой шаг она объяснила "невозможности работать в сложившихся обстоятельствах".