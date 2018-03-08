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С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах

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Поздравления с 8 марта на украинском языке женщин-коллег: официальные, в стихах, прикольные
Поздравления с 8 марта на украинском языке женщин-коллег: официальные, в стихах, прикольные / 24 Канал

Международный женский день 8 марта — прекрасный повод, чтобы поздравить прекрасную половину рабочего коллектива с праздником. В нашем материале вы найдете официальные поздравления женщин-коллег с 8 марта, а также шуточные поздравления и стихи на украинском языке.

Ведь женщины, даже если они коллеги по работе, приносят в жизнь любого мужчины радость, смех и чувство нужности. Порадуйте прекрасных дам замечательными поздравлениями на 8 марта. Даже если вы устроите скромный праздник в офисе, но от души произнесете красноречивые поздравления, женщины будут в восторге!

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Поздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

Колеги, ми вас вітаємо
З прекрасним святом таким,
Любові і щастя вам бажаємо
Ми колективом всім чоловічим.

Всім вам успіхів на роботі,
Щоб за щаблем брати щабель,
І бути завжди у великій пошані
Бажаємо вам ми в жіночий день!

***

8 Березня, в цей день весни,
Для вас, колеги, наші вітання,
Завжди красиві будьте й ніжні,
Даруйте нам прекрасні миті.

Завжди вставайте вранці з тієї ноги,
Щоб на роботі бути без запізнення,
І до нас не будьте надто вже суворі,
Адже ми гідні вашої уваги!

Привітання з 8 березня жінок-колег у віршахПоздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

***

Без жінок на роботі нам не можна,
Без вас робота встане, це ясно.
Співробітники ви наші і друзі,
Розумні ви, енергійні і прекрасні.

8 березня вітаємо вас,
Хай щастя і любов вам душу гріють.
І в цей день вам скажемо без прикрас —
Немає в світі вас красивіших і добріших!

***

З 8 Березня вітаємо усіх,
Прекрасніше за вас немає жінок на планеті,
У справах нехай вас супроводжує успіх,
І нехай здорові будуть ваші діти,

Нехай розквітає ваша краса,
І тішить чоловічі наші погляди,
Нехай кожна виповниться мрія,
Нехай буде в житті все у вас, як треба!

Привітання з 8 березня жінок-колег у віршахПоздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

***

Улюблені подруги,
Колеги і друзі,
З весняною порою
Вас вітаю я,

Хай радість і посмішки,
Даровані долею,
Зігріють щастям непевним,
Чарівною весною.

Нехай вам, мої колеги,
У весняне свято дам,
Теорію стратеги,
Розпишуть за віршами.

Нехай день 8 Березня,
Вам обернеться казкою,
А сонце і світіння
Обдарує пекучої ласкою,

Щоб ви і ваші почуття,
Цвіли і розпускалися,
А всі мрії по життю,
Реально б збувалися.

***

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8 березня — день особливий,
Привід для ніжних компліментів,
Для нових суконь, прикрас,
З зачісками експериментів.

Привід для казкових тюльпанів,
Пролісків під пізнім снігом,
Привід ближче стати до рідних
І побажати добра колегам.

Вдалих відпусток і премій,
Побільше ініціатив.
Нехай цвіте завжди і пахне,
Наш дружний жіночий колектив!

Привітання з 8 березня жінок-колег у віршахПоздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

Официальные поздравления женщин-коллег с 8 марта

Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!

***

Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними, жіночними і чудовими, як зараз! Нехай чоловіки обертаються вслід, бачачи таку неземну красу! І нехай всі Ваші бажання виконуються, як за помахом чарівної палички!

***

З 8 березня дорогі жінки! Від усієї душі хочеться привітати всіх наших красунь і розумниць. Не інакше – день Жінки – повинні бути особистим святом кожної свідомої людини. Людину, небайдужого до природних цінностей та людських пріоритетів. Рід, родина, мати, сестра, бабуся, подруга, – всі ці статуси важать багато для кожної людини в суспільстві. А людина – істота суспільна. Для чоловіків, крім того, дівчина, дружина, особливо дружина – уособлення затишку, статусу, роду, продовження життя. Зі святом вас!

Офіційні привітання жінок-колег з 8 березняОфициальные поздравления женщин-коллег с 8 марта

***

Дорогі жінки! Нехай цей день 8 березня стане початком найсвітлішої смуги у вашому житті, щоб були присутні тільки позитивні емоції, тільки гарний настрій, посмішки, сміх і радість! А в професійному плані – кар’єрного зростання та підвищення зарплати! Будьте щасливі, наші найкрасивіші і ніжні!

***

8 березня – перші весняні промені і скромне цвірінькання птахів, повітря наповнюється колись знайомими, теплими ароматами… Хочеться, щоб кожна жінка відчула романтику сьогоднішнього дня, його яскравість і чарівність. Милі пані нашого колективу, будьте щасливі і відкриті для нових, прекрасних горизонтів!

Шуточные поздравления женщин-коллег с 8 марта

З особливим душевним азартом
Ми жінкам гімн проспіваємо,
Привітаємо їх з місяцем березнем,
Точніше, з восьмим його днем.

Веселощам знайдуться причини –
Нам доріг весняний обряд!
Нехай нині нап’ються чоловіки,
Нехай смачно вони поїдять.

Нехай скажуть красиві промови
І після турботи такої,
Розкинувши зручніше плечі,
Знайдуть на дивані спокій.

Чоловікам потрібні інтервали,
Щоб тіло по життю тягнути, –
Не ним же укладати шпали
І розуму діток вчити …

А все ж лихі журби
Нехай далекої пройдуть стороною!
Нехай відпочивають чоловіки
За тендітною жіночою спиною.

Жартівливі привітання жінок-колег з 8 березняШуточные поздравления женщин-коллег с 8 марта

***

Восьме березня, день весняний,
Під сонцем почав танути сніг,
Сьогодні тостом і веселощами
Привітати ми хочемо колег.

Не тільки в цей день, колеги,
А любимо вас ми цілий рік.
Ви, як колеса у воза,
Роботі надаєте хід.

Ви дивно красиві,
Де ви – там чисто і затишок,
Ви – як фундамент колективу,
І вас завжди чоловіки чекають.

Я п’ю за вас, за наших жінок,
Щоб завжди цвіла весна,
Щоб жили дружно ви надалі –
За цей вип’ємо все до дна!

***

Ви поруч з нами на роботі,
Хоча домашні турботи
Часом на вас ще лежать.
Ми, вся чоловіча половина,

Пробачити сьогодні, просимо нас
За те, що часто ми, чоловіки,
Шумимо і сперечаємося без причини,
Даремно дратуючи Вас.

Давайте назавжди вирішимо:
Сьогодні, завтра і надалі,
Чоловіки, бережіть жінок,
Щоб зберегли вони чоловіків!

Жартівливі привітання жінок-колег з 8 березняШуточные поздравления женщин-коллег с 8 марта

***

Дозвольте побажати Вам
Щастя, миру і тепла!
Нехай супроводжує удача,
Почуття гумору завжди!

І щоб в житті не трапилося –
Ви збережете мудрі слова:
Поки жінка сміється,
Значить жінка жива!

Редакция 24 Канала поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 марта!

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры 8 марта Традиции
Источник: 24 Канал
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