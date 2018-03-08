С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах

Международный женский день 8 марта — прекрасный повод, чтобы поздравить прекрасную половину рабочего коллектива с праздником. В нашем материале вы найдете официальные поздравления женщин-коллег с 8 марта, а также шуточные поздравления и стихи на украинском языке.

Ведь женщины, даже если они коллеги по работе, приносят в жизнь любого мужчины радость, смех и чувство нужности. Порадуйте прекрасных дам замечательными поздравлениями на 8 марта. Даже если вы устроите скромный праздник в офисе, но от души произнесете красноречивые поздравления, женщины будут в восторге!

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Поздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

Колеги, ми вас вітаємо

З прекрасним святом таким,

Любові і щастя вам бажаємо

Ми колективом всім чоловічим.

Всім вам успіхів на роботі,

Щоб за щаблем брати щабель,

І бути завжди у великій пошані

Бажаємо вам ми в жіночий день!

***

8 Березня, в цей день весни,

Для вас, колеги, наші вітання,

Завжди красиві будьте й ніжні,

Даруйте нам прекрасні миті.

Завжди вставайте вранці з тієї ноги,

Щоб на роботі бути без запізнення,

І до нас не будьте надто вже суворі,

Адже ми гідні вашої уваги!

Поздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

***

Без жінок на роботі нам не можна,

Без вас робота встане, це ясно.

Співробітники ви наші і друзі,

Розумні ви, енергійні і прекрасні.

8 березня вітаємо вас,

Хай щастя і любов вам душу гріють.

І в цей день вам скажемо без прикрас —

Немає в світі вас красивіших і добріших!

***

З 8 Березня вітаємо усіх,

Прекрасніше за вас немає жінок на планеті,

У справах нехай вас супроводжує успіх,

І нехай здорові будуть ваші діти,

Нехай розквітає ваша краса,

І тішить чоловічі наші погляди,

Нехай кожна виповниться мрія,

Нехай буде в житті все у вас, як треба!

Поздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

***

Улюблені подруги,

Колеги і друзі,

З весняною порою

Вас вітаю я,

Хай радість і посмішки,

Даровані долею,

Зігріють щастям непевним,

Чарівною весною.

Нехай вам, мої колеги,

У весняне свято дам,

Теорію стратеги,

Розпишуть за віршами.

Нехай день 8 Березня,

Вам обернеться казкою,

А сонце і світіння

Обдарує пекучої ласкою,

Щоб ви і ваші почуття,

Цвіли і розпускалися,

А всі мрії по життю,

Реально б збувалися.

***

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8 березня — день особливий,

Привід для ніжних компліментів,

Для нових суконь, прикрас,

З зачісками експериментів.

Привід для казкових тюльпанів,

Пролісків під пізнім снігом,

Привід ближче стати до рідних

І побажати добра колегам.

Вдалих відпусток і премій,

Побільше ініціатив.

Нехай цвіте завжди і пахне,

Наш дружний жіночий колектив!

Поздравления с 8 марта женщин-коллег в стихах

Официальные поздравления женщин-коллег с 8 марта

Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!

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Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними, жіночними і чудовими, як зараз! Нехай чоловіки обертаються вслід, бачачи таку неземну красу! І нехай всі Ваші бажання виконуються, як за помахом чарівної палички!

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З 8 березня дорогі жінки! Від усієї душі хочеться привітати всіх наших красунь і розумниць. Не інакше – день Жінки – повинні бути особистим святом кожної свідомої людини. Людину, небайдужого до природних цінностей та людських пріоритетів. Рід, родина, мати, сестра, бабуся, подруга, – всі ці статуси важать багато для кожної людини в суспільстві. А людина – істота суспільна. Для чоловіків, крім того, дівчина, дружина, особливо дружина – уособлення затишку, статусу, роду, продовження життя. Зі святом вас!

Официальные поздравления женщин-коллег с 8 марта

***

Дорогі жінки! Нехай цей день 8 березня стане початком найсвітлішої смуги у вашому житті, щоб були присутні тільки позитивні емоції, тільки гарний настрій, посмішки, сміх і радість! А в професійному плані – кар’єрного зростання та підвищення зарплати! Будьте щасливі, наші найкрасивіші і ніжні!

***

8 березня – перші весняні промені і скромне цвірінькання птахів, повітря наповнюється колись знайомими, теплими ароматами… Хочеться, щоб кожна жінка відчула романтику сьогоднішнього дня, його яскравість і чарівність. Милі пані нашого колективу, будьте щасливі і відкриті для нових, прекрасних горизонтів!

Шуточные поздравления женщин-коллег с 8 марта

З особливим душевним азартом

Ми жінкам гімн проспіваємо,

Привітаємо їх з місяцем березнем,

Точніше, з восьмим його днем.

Веселощам знайдуться причини –

Нам доріг весняний обряд!

Нехай нині нап’ються чоловіки,

Нехай смачно вони поїдять.

Нехай скажуть красиві промови

І після турботи такої,

Розкинувши зручніше плечі,

Знайдуть на дивані спокій.

Чоловікам потрібні інтервали,

Щоб тіло по життю тягнути, –

Не ним же укладати шпали

І розуму діток вчити …

А все ж лихі журби

Нехай далекої пройдуть стороною!

Нехай відпочивають чоловіки

За тендітною жіночою спиною.

Шуточные поздравления женщин-коллег с 8 марта

***

Восьме березня, день весняний,

Під сонцем почав танути сніг,

Сьогодні тостом і веселощами

Привітати ми хочемо колег.

Не тільки в цей день, колеги,

А любимо вас ми цілий рік.

Ви, як колеса у воза,

Роботі надаєте хід.

Ви дивно красиві,

Де ви – там чисто і затишок,

Ви – як фундамент колективу,

І вас завжди чоловіки чекають.

Я п’ю за вас, за наших жінок,

Щоб завжди цвіла весна,

Щоб жили дружно ви надалі –

За цей вип’ємо все до дна!

***

Ви поруч з нами на роботі,

Хоча домашні турботи

Часом на вас ще лежать.

Ми, вся чоловіча половина,

Пробачити сьогодні, просимо нас

За те, що часто ми, чоловіки,

Шумимо і сперечаємося без причини,

Даремно дратуючи Вас.

Давайте назавжди вирішимо:

Сьогодні, завтра і надалі,

Чоловіки, бережіть жінок,

Щоб зберегли вони чоловіків!

Шуточные поздравления женщин-коллег с 8 марта

***

Дозвольте побажати Вам

Щастя, миру і тепла!

Нехай супроводжує удача,

Почуття гумору завжди!

І щоб в житті не трапилося –

Ви збережете мудрі слова:

Поки жінка сміється,

Значить жінка жива!

Редакция 24 Канала поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 марта!