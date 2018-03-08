С 8 марта, женщины: в Брюсселе впервые выписали штраф за сексизм
В Бельгии суд обязал мужчину выплатить штраф в 3 тысячи евро за сексистские высказывания в сторону полицейского.
Такой случай является первым в стране, пишет The New York Times.
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Инцидент произошел, когда мужчина нарушил правила дорожного движения. Выяснить ситуацию подошли полицейские, среди которых была и женщина. Указав на правонарушения бельгийцу, тот пренебрежительно "прокомментировал" слова правоохранительницы.
Заткнись, я не разговариваю с женщинами. Полиция – это не женская работа,
– бросил муж.
В конце концов, его задержали и подали иск в суд. Однако, бельгиец в суде так и не появился. Поэтому Фемида рассмотрела дело без него и назначила штраф в три тысячи евро. Если правонарушитель его не выплатит, то у него появится перспектива месячного пребывания в тюрьме.
Вместе с тем, у мужчины еще есть время обжаловать приговор.
К слову, закон наказания за сексизм в Бельгии приняли в 2014 году. Он стал дополнением к проекту об общей недопустимости дискриминации. Однако к 2018 году не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы человека признали виновным и привлекли к ответственности за сексизм.