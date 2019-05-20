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      С арестованного в Египте судна Sea Shark отпустили часть украинских моряков, – СМИ

      3 Читати новину українською
      Часть задержанных в Египте моряков отпустили
      Часть задержанных в Египте моряков отпустили / Иллюстративное фото

      10 членов экипажа – фактически, треть – отпустили египетские военные с арестованного нефтяного танкера SeaShark. Среди освобожденных моряков – пятеро украинцев.

      Десять освобожденных моряков сейчас находятся на военной базе. Среди отпущенных пятеро украинцев, один гражданин России, и по двое из Индии и Филиппин. Об этом со ссылкой на разговор с одним из членом экипажа написало российское информационное агентство "ТАСС".

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      Вскоре консулы соответствующих стран, как уверяют египтяне, получат разрешение от военных на вывоз моряков из воинской части. Также известно, что экипаж удерживали в сложных условиях: никому из задержанных не позволяли пользоваться мобильными телефонами, а также разместили в неудобном помещении, где трудно было спать.

      Источник рассказал ТАСС о ситуации на борту Sea Shark: "В целом военные ведут себя уже не так агрессивно, как раньше, ведь мы их не провоцируем. Однако психологическое давление на экипаж с целью получения данных о судне и грузовых системах – оказывают дальше".

      Коротко о ситуации с арестом судна Sea Shark

      В конце ноября 2018 года у танкера закончилась панамская регистрация, необходимо было изменить флаг. Пока компания решала ситуацию, судно дрейфовало в Красном море и при этом на несколько миль вошло в территориальные воды Египта. Поэтому Sea Shark арестовали.

      Подробно о судне Sea Shark и его аресте – читайте в материале 24 канала.

      Впоследствии суд наказал моряков за незаконное пересечение границы Египта на 56 миллионов долларов. Их должен был оплатить судовладелец, однако до сих пор этого не сделал. Судно удерживают в Египте уже более полугода, срок контрактов у большинства моряков закончился. Адвокаты компании-судовладельца до сих пор "пытаются решить вопрос".

      blog_ava
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      Теги: Заложники Египет Новости Украины МИД Украины
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