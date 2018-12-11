"С бодрым настроением, преступником себя не признает": адвокат посетил пленного украинского моря

Член команды адвокатов плененных россиянами украинских военных моряков на Азове Николай Полозов 11 декабря в Москве встретился с одним из захваченных моряков Денисом Гриценко. Общение проходило в следственном управлении ФСБ возле СИЗО "Лефортово".

Об этом Полозов написал в своем Facebook.

24 канал сообщал, что в Украине сформировали команду адвокатов, которые будут защищать 24 украинских военных моряков, которых в Керченском проливе незаконно задержали россияне. Помочь вызвались более 80 защитников, из них отобрали ряд адвокатов, среди которых оказался и Полозов.

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Адвокат рассказал, что Гриценко очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроением.

Особенно его поразили мои слова о письмах, которые дети начали писать морякам. Сам еще никаких писем не получал. В двухместной камере он сидит с "интеллигентным парнем", как Денис выразился. Телевизор и радио с русскими программами не смотрит принципиально,

– написал Полозов.

Пленный моряк рассказал, что получил передачу от активистов и волонтеров. Украинец имеет продукты и благодарит всех за помощь.

По словам Гриценко, он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже не смотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался. К нему никто не применяет силу или давление, наоборот относятся с уважением. Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки,

– сообщил адвокат.

Он анонсировал, что на этой неделе еще несколько адвокатов увидят других военнопленных моряков.

Почему россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.