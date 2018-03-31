С боевой гранатой и пистолетом пьяный мужчина приставал к людям в Киеве: фото

В Днепровском районе Киева спецназовцы задержали мужчину, у которого обнаружили гранату и травматический пистолет со стертыми номерами.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 марта, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Наряд стражей порядка заметил нетрезвого мужчину в Днепровском районе столицы.

Как рассказал командир полка полиции особого назначения, наряд получил вызов о том, что на бульваре Перова возле иномарки BMW пьяный человек цепляется к людям.

Во время досмотра у него в карманах куртки обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, и травматический пистолет с затертыми номерами.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, которая задокументировала событие.

Предварительная экспертиза показала, что изъятая граната является боевой.

Мужчину задержали. Им оказался 40-летний житель Киевской области.

Против него завели уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.