С церковью, джакузи и тренажерным залом: что известно о колонии, куда этапировали Зайцеву

Осужденную за смертельное ДТП в Харькове Алену Зайцеву этапировали в колонию в Днепропетровской области.

Наказание виновница ДТП в центре Харькова, в которой погибли 6 человек, будет отбывать в Покрове (до 2016 – город Орджоникидзе) Днепропетровской области.

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2 сентября Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79. В сети появились фото заведения лишения свободы.

Что известно о колонии? Здесь отбывают наказание женщины, которых осудили за тяжкие преступления, совершенные по неосторожности, или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

С 1 января 2005 года исправительную колонию перепрофилировали в исправительный центр для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Основным видом деятельности колонии является легкая промышленность. Осужденные обязаны работать и получают за это заработную плату, с которой отсчитывают плату исправительному заведению за питание, бытовое обеспечение и другие услуги.

Женщины проживают в 4-этажном общежитии. На территории есть медпункт, прачечная, парикмахерская, библиотека, тренажерный зал и часовня.



Часовня на территории Покровской колонии №79 / Фото: dp.informator.ua

Женщины имеют возможность самостоятельно готовить еду на кухне. В улучшенных номерах предусмотрен душ с джакузи.



В улучшенных комнатах есть душ с джакузи / Фото: dp.informator.ua

Есть комнаты для встреч с родными и даже для психологической разгрузки.



Комната психологической разгрузки в Покровской колонии / Фото: dp.informator.ua

Что известно о смертельном ДТП в Харькове?

8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

Суд по этому делу длился больше года, произошло примерно 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.

Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.