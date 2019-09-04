21:11
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      С церковью, джакузи и тренажерным залом: что известно о колонии, куда этапировали Зайцеву

      310 Читати новину українською

      Осужденную за смертельное ДТП в Харькове Алену Зайцеву этапировали в колонию в Днепропетровской области.

      Наказание виновница ДТП в центре Харькова, в которой погибли 6 человек, будет отбывать в Покрове (до 2016 – город Орджоникидзе) Днепропетровской области.

      Актуально! 32 украинских пленников перевели в СИЗО в Москве: все, что известно сейчас

      2 сентября Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79. В сети появились фото заведения лишения свободы.

      Что известно о колонии? Здесь отбывают наказание женщины, которых осудили за тяжкие преступления, совершенные по неосторожности, или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

      С 1 января 2005 года исправительную колонию перепрофилировали в исправительный центр для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

      Основным видом деятельности колонии является легкая промышленность. Осужденные обязаны работать и получают за это заработную плату, с которой отсчитывают плату исправительному заведению за питание, бытовое обеспечение и другие услуги.

      Женщины проживают в 4-этажном общежитии. На территории есть медпункт, прачечная, парикмахерская, библиотека, тренажерный зал и часовня.

      Покров колонія каплиця
      Часовня на территории Покровской колонии №79 / Фото: dp.informator.ua

      Женщины имеют возможность самостоятельно готовить еду на кухне. В улучшенных номерах предусмотрен душ с джакузи.

      Покров Колонія 79 кімната джакузі
      В улучшенных комнатах есть душ с джакузи / Фото: dp.informator.ua

      Есть комнаты для встреч с родными и даже для психологической разгрузки.

      Покров колонія Зайцева
      Комната психологической разгрузки в Покровской колонии / Фото: dp.informator.ua

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове?

      8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился больше года, произошло примерно 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.

      Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

      blog_ava
      Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
      сегодня
      4035
      Теги: Расследования Новости недвижимости Новости Харькова СІЗО Фотоновости ДТП в Харькове
      Источник: dp.informator.ua
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 56
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      66
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      727
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 472
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 18:32 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 242
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук