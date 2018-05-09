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С чего начался роман Илона Маска и его новой пассии Граймс: интересные детали

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Илон Маск и Граймс на Met Gala 2018
Илон Маск и Граймс на Met Gala 2018 / www.gettyimages.in

Известный миллиардер Илон Маск известен не только своими грандиозными открытиями, но и несколькими браками и бурными романами. После слухов об очередном воссоединении Маска с актрисой Эмбер Хёрд, Илон решил показать миру его новую подружку.

Точно не известно, находятся ли Илон Маск и 30-летняя канадская певица Клэр Элис Буше, более известная как Граймс (Grimes),  в отношениях, но их неожиданное совместное появление на красной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея "Met Gala" в Нью-Йорке шокировала многих сторонников.

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Как сообщают в западных СМИ, Маска и Буше, вероятно, свело близкое чувство юмора. В одном из постов в Twitter Илон попытался составить каламбур, использовав название "Василиск Роко" и провел параллель со стилем XVIII века барокко. Но изобретатель Маск никак не ожидал, что про василиска Роко уже писали до него.


Илон Маск и Граймс на Met Gala 2018

Как оказалось, Граймс придумала этого персонажа еще в 2015 году, когда снимала клип на свою песню "Flesh Without Blood".

"Не знаю, слышали ли вы про василиска Роко. Этот персонаж обречен на вечные пытки искусственным интеллектом, а внешне напоминает Марию-Антуанетту", – отмечала певица в одном из интервью.

По словам инсайдеров, Илон написал Граймс, а она ответила, что он первый человек, который понял эту шутку.

 

Стоит добавить, что артистка Граймс в 2012 году Grimes возглавила список "Самых интересных исполнителей" по версии журнала New Musical Express. Певица также имеет украинские корни, которыми, по слухам СМИ, очень гордится, а её любимым блюдом является борщ.


Клер Элис Буше

Напомним, что Илон Маск и Эмбер Хёрд встречались около года. О своем разрыве в отношениях они сообщили в совместном официальном заявлении. Впоследствии их неоднократно видели вместе даже после разрыва отношений.

Теги: LifeStyle Илон Маск Звездные романы
Источник: Page Six
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