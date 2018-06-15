С чем носить босоножки на танкетке: 3 идеи в фото
Босоножки на танкетке – отличный вариант для летнего "лука". Они увеличивают рост, делают ноги визуально более длинными и стройными. Кроме того, такие босоножки являются более удобными, чем туфли на каблуках.
Так, босоножки на платформе идеально сочетаются с разными образами. Они подойдут любой девушке, независимо от стиля одежды: от повседневного до романтического.
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Предлагаем Вам варианты, с чем носить босоножки на платформе:
Кюлоты
Широкие укороченные брюки создают интересный летний образ с босоножками на танкетке.
Миди-юбка
Ноги могут выглядеть массивными, если надевать босоножки на танкетке с облегающей юбкой, или шортами выше колена. А с миди-юбкой будет противоположный эффект.
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Макси-платье
Летом легкое платье прекрасно будет смотреться с босоножками на платформе.