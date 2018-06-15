С чем носить босоножки на танкетке: 3 идеи в фото

С чем носить босоножки на танкетке / Коллаж: 24 канал

Босоножки на танкетке – отличный вариант для летнего "лука". Они увеличивают рост, делают ноги визуально более длинными и стройными. Кроме того, такие босоножки являются более удобными, чем туфли на каблуках.