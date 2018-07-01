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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

С чем носят белые джинсы мировые фэшн-блоггеры: стильные идеи в фото

73 Читати новину українською
Кьяра Ферраньи и Шарлотта Гроенвельд
Кьяра Ферраньи и Шарлотта Гроенвельд / Фото из соцсетей

Сегодня белые джинсы носят не только с футболками и худи, но и с классическими жакетами и роскошными блузами. Белые кюлоты, зауженные джинсы с дырками или брюки-клеш из денима находятся в тренде уже не первый сезон этого года.

Самые модные блоггеры со всего мира объединяют, кажется, несовместимые вещи, но тем не менее выглядят невероятно стильно.

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Предлагаем обратить внимание, с чем носят белые джинсы фэшн-блогеры в Instagram весной-летом 2018.

Белые джинсы-клеш с нежной блузой и остроносыми каблуками:

 

Белые "рваные" джинсы с вязаным свитером, кепкой и стильными аксессуарами:

 

"Total white"-образ из комбинезона, рубашки и кроссовок белого цвета:

 

Белые джинсы с тренчем с цветочным принтом и соломенные детали:

 

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Для холодных морских прогулок – белые джинсы, жакет и голубая рубашка в полоску:

 

Белые джинсы с традиционным спортивным худи, кроссовками и яркой сумкой:

 

Белые джинсы-клеш с льняной over-size футболкой и остроносыми каблуками серого цвета:

 

Белые джинсы прямого покроя с черным жакетом и темно-зелеными ботинками и шляпой:

 

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Стильные белые джинсы с высокой талией и белая кофта с аксессуарами и черной сумкой:

 

Если в летнее время погода не радует, то финальный образ из белых джинсов, красного тренча и черной футболки и обувь сделают ваш "лук" беспроигрышным!

 

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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