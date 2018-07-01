С чем носят белые джинсы мировые фэшн-блоггеры: стильные идеи в фото

Сегодня белые джинсы носят не только с футболками и худи, но и с классическими жакетами и роскошными блузами. Белые кюлоты, зауженные джинсы с дырками или брюки-клеш из денима находятся в тренде уже не первый сезон этого года.

Самые модные блоггеры со всего мира объединяют, кажется, несовместимые вещи, но тем не менее выглядят невероятно стильно.

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Предлагаем обратить внимание, с чем носят белые джинсы фэшн-блогеры в Instagram весной-летом 2018.



Белые джинсы-клеш с нежной блузой и остроносыми каблуками:

Допис, поширений Chriselle Lim 임소정 (@chrisellelim) 2 Кві 2018 р. о 5:52 PDT

Белые "рваные" джинсы с вязаным свитером, кепкой и стильными аксессуарами:

Допис, поширений Shea Marie (@peaceloveshea) 5 Чер 2018 р. о 8:53 PDT

"Total white"-образ из комбинезона, рубашки и кроссовок белого цвета:

Допис, поширений Danielle Bernstein (@weworewhat) 19 Тра 2018 р. о 1:13 PDT

Белые джинсы с тренчем с цветочным принтом и соломенные детали:

Допис, поширений Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) 25 Чер 2018 р. о 1:10 PDT

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Для холодных морских прогулок – белые джинсы, жакет и голубая рубашка в полоску:

Допис, поширений Blair Eadie / Atlantic-Pacific (@blaireadiebee) 10 Тра 2018 р. о 2:00 PDT

Белые джинсы с традиционным спортивным худи, кроссовками и яркой сумкой:

Допис, поширений Aimee Song (@songofstyle) 29 Кві 2018 р. о 9:47 PDT

Белые джинсы-клеш с льняной over-size футболкой и остроносыми каблуками серого цвета:

Допис, поширений JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) 5 Кві 2018 р. о 12:25 PDT

Белые джинсы прямого покроя с черным жакетом и темно-зелеными ботинками и шляпой:

Допис, поширений Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar) 9 Чер 2018 р. о 7:17 PDT

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Стильные белые джинсы с высокой талией и белая кофта с аксессуарами и черной сумкой:

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 20 Тра 2018 р. о 8:14 PDT

Если в летнее время погода не радует, то финальный образ из белых джинсов, красного тренча и черной футболки и обувь сделают ваш "лук" беспроигрышным!