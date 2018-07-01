С чем носят белые джинсы мировые фэшн-блоггеры: стильные идеи в фото
Сегодня белые джинсы носят не только с футболками и худи, но и с классическими жакетами и роскошными блузами. Белые кюлоты, зауженные джинсы с дырками или брюки-клеш из денима находятся в тренде уже не первый сезон этого года.
Самые модные блоггеры со всего мира объединяют, кажется, несовместимые вещи, но тем не менее выглядят невероятно стильно.
Читайте также: С чем стильно сочетать шорты летом: фото модных идей
Предлагаем обратить внимание, с чем носят белые джинсы фэшн-блогеры в Instagram весной-летом 2018.
Белые джинсы-клеш с нежной блузой и остроносыми каблуками:
Белые "рваные" джинсы с вязаным свитером, кепкой и стильными аксессуарами:
"Total white"-образ из комбинезона, рубашки и кроссовок белого цвета:
Белые джинсы с тренчем с цветочным принтом и соломенные детали:
Читайте также: 6 аксессуаров, которые сделают ваш летний образ стильным
Для холодных морских прогулок – белые джинсы, жакет и голубая рубашка в полоску:
Белые джинсы с традиционным спортивным худи, кроссовками и яркой сумкой:
Белые джинсы-клеш с льняной over-size футболкой и остроносыми каблуками серого цвета:
Белые джинсы прямого покроя с черным жакетом и темно-зелеными ботинками и шляпой:
Читайте также: 10 идеальных летних платьев, которые можно надеть в офис
Стильные белые джинсы с высокой талией и белая кофта с аксессуарами и черной сумкой:
Если в летнее время погода не радует, то финальный образ из белых джинсов, красного тренча и черной футболки и обувь сделают ваш "лук" беспроигрышным!