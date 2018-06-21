Когда же как не летом смело демонстрировать свои ножки в коротких шортах в сочетании со стильными топами? В 2000-х, когда мир сходил с ума от джинсовых шортов, комбинезонов и юбок, никто бы не смог подумать, что на самом деле шорты можно будет носить из любого материала и с любыми вещами.

Масс-маркет и модные дома со всего мира в своих летних коллекциях показали, что шорты могут быть как из денима, так и хлопка, льна или шелка. Если в 2017 году модницы не боялись выходить на улицу в шортах из вискозы,напоминающих пижаму, то в этом году в летнем сезоне можно все чаще увидеть хлопчатобумажные и льняные шорты в трендовую полоску или горох.

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Такие шорты можно надеть как на пляжную прогулку с друзьями, так и на свидание в ваш романтический вечер – только правильно подберите целостный образ и вы будете выглядеть непревзойденно и очень стильно.

С чем стильно сочетать шорты летом: фото модных идей

Предлагаем обратить внимание на несколько вариантов, как можно носить шорты из различных материалов с топами, блузами, жакетами и даже вязаными свитерами.

Джинсовые шорты

Льняные шорты

Шелковые шорты

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Хлопковые шорты