С цветами и снегом: как выглядит Амстердам в первый день весны
Зима 2018 года в календаре закончилась, одна непогода продолжает атаковать Украину. В то же время в Нидерландах среди небольшого снега зацвели цветы.
Пользователи соцсетей поделились невероятными фото различных цветов, которые уже зацвели в Амстердаме. Наряду с этим на фотографиях виден незначительный слой снега.
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Также, согласно фото, в столице Нидерландов функционирует каток, который является достаточно популярным местом отдыха как местных жителей, так и туристов.
Источник: 24 Канал
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