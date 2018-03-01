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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С цветами и снегом: как выглядит Амстердам в первый день весны

293 Читати новину українською
С цветами и снегом: как выглядит Амстердам в первый день весны

Зима 2018 года в календаре закончилась, одна непогода продолжает атаковать Украину. В то же время в Нидерландах среди небольшого снега зацвели цветы.

Пользователи соцсетей поделились невероятными фото различных цветов, которые уже зацвели в Амстердаме. Наряду с этим на фотографиях виден незначительный слой снега.

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Также, согласно фото, в столице Нидерландов функционирует каток, который является достаточно популярным местом отдыха как местных жителей, так и туристов.

Rijksmuseum, Amsterdam ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please kindly visit my travel blog "On The Road by Nofinda Ghaisani" (clickable link on my bio). ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nofindaghaisani.wixsite.com/blog ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #rijksmuseum #amsterdam #holland #netherlands #exploreamsterdam #explorenetherlands #exploreholland #topamsterdamphoto #instatravel #travelgram #travelphotography #travelblog #travelguide

Допис, поширений Nofinda Ghaisani (@findanofinda)

Теги: LifeStyle Нидерланды
Источник: 24 Канал
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