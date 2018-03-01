С цветами и снегом: как выглядит Амстердам в первый день весны

Зима 2018 года в календаре закончилась, одна непогода продолжает атаковать Украину. В то же время в Нидерландах среди небольшого снега зацвели цветы.

Пользователи соцсетей поделились невероятными фото различных цветов, которые уже зацвели в Амстердаме. Наряду с этим на фотографиях виден незначительный слой снега.

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Также, согласно фото, в столице Нидерландов функционирует каток, который является достаточно популярным местом отдыха как местных жителей, так и туристов.