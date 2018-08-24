"С Днем Независимости, Украина! Война продолжается": боевики обстреляли наши позиции

Под взрывы артиллерии и минометов отпраздновали Вооруженные Силы Украины 27-ю годовщину украинской независимости. В частности, в поселке Майское, что на Донетчине, бой с российскими наемниками начался как только стемнело. Военным пришлось отвечать, чтобы защитить себя и позиции.

Боевики начали присылать первые "поздравления" за несколько часов до Дня Независимости. Враг бил сразу по всем позициям бригады "Черных запорожцев".

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"Не пугает совершенно. Это хуже всего, что уже не боишься", – сказал военнослужащий 72 бригады ВСУ Олег.

Получив ответ, российские наемники решили подключить более мощное оружие – над головой полетели мины.

С днем независимости, Украина и украинцы! Что я могу сказать – война продолжается,

– отметил боец Роман.

У этих ребят нет праздничного настроения. Они не открывают шампанское и не собираются на парад. Их работа – бороться за независимость в постоянных боях с врагом.

После первой ночи боевики значительно снизили свою активность, увидев, что в праздник на позициях украинской армии никто не расслабился.

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