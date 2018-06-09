12:01
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

"С Днем рождения, Ваше Величество": Петр Порошенко поздравил с праздником королеву Елизавету II

66 Читати новину українською
Петр Порошенко поздравил с праздником королеву Елизавету II
Петр Порошенко поздравил с праздником королеву Елизавету II / gazeta.ru

Президент Украины Петр Порошенко поздравил королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с Днем рождения.

Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.

Читайте также: Елизавета II в цветочном платье провела официальный прием: волшебные фото

Стоит отметить, что Елизавета II отметила свой День рождений еще 21 апреля. Но дело в том, что монархи Великобритании отмечают это событие дважды. Поэтому королева впервые устроила праздник непосредственно в день рождения, провела в кругу семьи, а второй – в одну из суббот июня.

Президент Украины Петр Порошенко пожелал Елизавете II крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному британскому народу – мира, согласия и благополучия.

Стоит также добавить, что текст поздравления был продублирован на двух языках – украинском и английском.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты в больнице имени короля Эдварда VII. По сообщениям источников, после лечения 92-летняя королева Елизавета II не отменила посещение официальных мероприятий, хотя и носила темные очки на отдельных приемах.

Теги: Новости политики Петр Порошенко Елизавета II Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:00 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 3
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сегодня, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 7021
Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
сегодня, 08:01 Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
646
Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 июня, 23:01 Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 92
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
8 июня, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 3916
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук