"С Днем рождения, Ваше Величество": Петр Порошенко поздравил с праздником королеву Елизавету II

Президент Украины Петр Порошенко поздравил королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с Днем рождения.

Об этом он написал на своей странице в Fаcebook.

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Стоит отметить, что Елизавета II отметила свой День рождений еще 21 апреля. Но дело в том, что монархи Великобритании отмечают это событие дважды. Поэтому королева впервые устроила праздник непосредственно в день рождения, провела в кругу семьи, а второй – в одну из суббот июня.

Президент Украины Петр Порошенко пожелал Елизавете II крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному британскому народу – мира, согласия и благополучия.

Стоит также добавить, что текст поздравления был продублирован на двух языках – украинском и английском.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты в больнице имени короля Эдварда VII. По сообщениям источников, после лечения 92-летняя королева Елизавета II не отменила посещение официальных мероприятий, хотя и носила темные очки на отдельных приемах.