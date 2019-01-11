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      С должности уволили судью Усатова, который пьяным устроил аварию и пытался скрыться на "скорой"

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      Судью Дмитрия Усатова освободили от должности
      Судью Дмитрия Усатова освободили от должности / Фото из свободных источников

      Высший совет правосудия освободил от должности судью Киево-Святошинского райсуда Киевщины Дмитрия Усатова, который совершил аварию в нетрезвом состоянии, и после этого пытался скрыться с места происшествия в карете скорой медицинской помощи.

      Об этом сообщает пресс-служба совета ВРУ.

      Согласно сообщению, 10 января ВСП рассмотрела вопрос о привлечении Усатова к дисциплинарной ответственности. Поэтому, совет решил уволить судью за его незаконные решения от 2015 года о наложении ареста на дом "Укрсоцбанка" по ул. Амосова в Киеве.

      Читайте также: Как судья Усатова спасала судью Усатова после "пьяного" ДТП на карете скорой: брат за брата

      Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что судья Усатов имел умысел, направленный на нарушение права собственности банка.

      Решение об увольнении Усатова мотивировали системными действиями судьи о нарушении основополагающих прав человека, необъективного и несправедливого осуществления им правосудия.

      Суддя Усатов звільнення ДТП
      Судья Усатов в "скорой" после совершенной аварии

      Напомним, в ночь на 3 января 2018 года под Киевом пьяный судья Дмитрий Усатов на авто выехал на полосу встречного движения и врезался в другое авто, которое от удара вылетело в кювет и перевернулось. Усатов пытался покинуть место аварии в карете "скорой", однако местные жители, которые оказались на месте происшествия, заблокировали авто.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Аварии и ДТП Судьи Высший совет правосудия
      Источник: 24 канал
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