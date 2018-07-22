С фронта в министерство: что ожидать ветеранам от нового ведомства

В Киеве готовят кадры для ведомства , которое будет заниматься ветеранами. И не только российско-украинской войны, но и всех силовых структур.

До сих пор услуги им оказывали более 20 различных учреждений. Чтобы попасть на госслужбу, участники боевых действий проходят специальное обучение. И полсотни выпускников курсов уже получили свидетельства. Однако ветераны опасаются, что хорошая идея может стать поводом для манипуляций и предвыборной технологией.

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Министерство будет решать проблемы не только участников российско-украинской войны, но и всех ветеранов военной службы, силовых структур. До сих пор услуги им оказывали более 20 различных учреждений.

Агрессия РФ против Украины продолжается, количество участников боевых действий будет расти, поэтому сегодня остро встал вопрос о создании министерства,

– заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Правда, кадры уже подготовили, но само министерство еще не создали. Хотя депутаты и проголосовали за него еще в конце февраля.

Согласно законодательству, сначала Верховная Рада должна избрать руководителя министерства, который затем зарегистрирует его и спланирует бюджет. Но поскольку депутаты ВР на каникулах, вопросы назначения руководителя и финансирования не решены.

Фракция БПП уже выдвинула своего кандидата – нардепа и бывшую помощницу президента Ирину Фриз. Идея создания министерства тоже родом из президентского блока. Одним из инициаторов является нардеп Александр Третьяков. Его, к слову, связывают с фармацевтической мафией, он один из тех, кто пытался помешать проведению медицинской экспертизы отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Поэтому ветераны опасаются, что хорошая идея может стать поводом для манипуляций.

Поэтому новоиспеченные служащие говорят, что еще подумают, идти ли на работу в министерство.