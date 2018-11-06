"С гордостью нарушим санкции": как Иран реагирует на экономическое наказание со стороны США

Президент Ирана Хассан Рухани пообещал противостоять санкциям США, введенным администрацией Дональда Трампа против нефтегазового сектора страны.

Во время заседания правительства в понедельник, 5 ноября, лидер Ирана заявил, что его страна "с гордостью будет обходить несправедливые санкции и в дальнейшем будет продавать нефть", сообщает CNN.

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Мы должны дать американцам понять, что они не могут бороться с нами силой, давлением и санкциями,

– подчеркнул Рухани.

А 4 ноября, за день до того, как США официально ввели санкции против Ирана, в центре Тегерана в знак протеста против санкционной политики Америки прошли миллионные демонстрации, организованные правительством. Перед зданием бывшего посольства США в столице Ирана протестующие сжигали портреты Дональда Трампа, американские флаги и долларовые купюры, скандируя "Смерть Америке".

Массовые антиамериканские демонстрации в Тегеране



Участники протестов против США в Тегеране сжигали американские купюры​



Как передает CNN, 4 ноября улицы Тегерана преисполнились ненавистью против Дональда Трампа



Иранцы сжигали флаги США и скандировали "Смерть Америке"

Все фото: Getty Images

Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.



Впоследствии, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий относительно иранской ядерной программы от 2015 года (JCPOA), из которого Дональд Трамп вывел Америку в мае. Сейчас новые экономические ограничения против Тегерана коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.