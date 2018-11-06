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      "С гордостью нарушим санкции": как Иран реагирует на экономическое наказание со стороны США

      13 Читати новину українською
      Хассан Рухані заявил, что Иран "с гордостью обойдет санкции США"
      Хассан Рухані заявил, что Иран "с гордостью обойдет санкции США" / The Japan Times

      Президент Ирана Хассан Рухани пообещал противостоять санкциям США, введенным администрацией Дональда Трампа против нефтегазового сектора страны.

      Во время заседания правительства в понедельник, 5 ноября, лидер Ирана заявил, что его страна "с гордостью будет обходить несправедливые санкции и в дальнейшем будет продавать нефть", сообщает CNN.

      Читайте также: Япония надеется, что санкции США против Ирана не повлияют на бизнес в стране

      Мы должны дать американцам понять, что они не могут бороться с нами силой, давлением и санкциями,
      – подчеркнул Рухани.

      А 4 ноября, за день до того, как США официально ввели санкции против Ирана, в центре Тегерана в знак протеста против санкционной политики Америки прошли миллионные демонстрации, организованные правительством. Перед зданием бывшего посольства США в столице Ирана протестующие сжигали портреты Дональда Трампа, американские флаги и долларовые купюры, скандируя "Смерть Америке".

      Масові антиамериканські демонстрації у Тегерані

      Массовые антиамериканские демонстрации в Тегеране

      Протеси проти США у Тегерані 4 листопада
      Участники протестов против США в Тегеране сжигали американские купюры​

      Протести проти США у Тегерані 4 листопада
      Как передает CNN, 4 ноября улицы Тегерана преисполнились ненавистью против Дональда Трампа

      Масові антиамериканські демонстрації в Тегерані 4 листопада
      Иранцы сжигали флаги США и скандировали "Смерть Америке"

      Все фото: Getty Images

      Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.

      Впоследствии, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий относительно иранской ядерной программы от 2015 года (JCPOA), из которого Дональд Трамп вывел Америку в мае. Сейчас новые экономические ограничения против Тегерана коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.

      Теги: Новости политики Санкции Новости США протесты Иран нефть
      Источник: 24 Канал
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