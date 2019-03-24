С избирательного участка на Харьковщине исчезла печать: что это означает

Секретарь избирательного участка в селе Раздолье Харьковской области заявила в полицию о пропаже печати. А обвинили в этом главу участка, который якобы потерял печать. Случилось это в пятницу, 22 марта.

Инцидент в селе Раздолье Первомайского района Харьковской области сейчас расследуют правоохранители – об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Глава участка объяснила, что в последний раз пользовалась печатью 20 марта. А 22 марта взяла ее у секретаря для заключения каких-то документов по обеспечению охраны порядка в день выборов.

Для этого женщина пошла в райотдел полиции. На полпути она обнаружила отсутствие печати в сумке. При каких обстоятельствах исчезла печать – объяснений нет.

Если полиция обнаружит, что печать таки похитили – виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Если окажется, что председатель комиссии потеряла печать – она получит штраф в размере до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 гривна).

В любом случае будет изготовлена копия утраченной печати, которая будет содержать букву "Д" на рабочей поверхности – обозначающую дубликат. С этим дубликатом и будет работать в УИК на выборах, официальными будут документы, заверенные именно этой печатью.



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Что такое участковая избирательная комиссия?Избирательная комиссия – специализированный независимый орган публичной власти, который организует, готовит и проводит выборы разных видов. Систему избирательных комиссий в Украине возглавляет Центральная избирательная комиссия. ЦИК контролирует деятельность и обеспечение избирательных комиссий низшего уровня. Далее – окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. ОИК действуют в пределах одномандатного (или территориального) избирательного округа, а УИК – в пределах избирательного участка.