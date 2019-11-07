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      С января депутатов могут задерживать по такой же процедуре, как и обычных граждан, – Рябошапка

      98 Читати новину українською
      Генпрокурор Руслан Рябошапка
      Генпрокурор Руслан Рябошапка / Depo.ua

      Если народные избранники не проголосуют за законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины, то с января 2020 года их смогут задерживать, как и обычных граждан, – в каком-либо случае, когда прокурор или орган досудебного расследования увидит в их действиях состав преступления.

      Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в программе "Что это было" в эфире 24 канала.

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      Он отметил, что ранее в Конституцию были внесены изменения, которые предусматривают, что депутаты являются такими же "прикосновенными", как и обычные люди. "То есть чтобы начать процедуру привлечения к уголовной ответственности требуется лишь то, чтобы прокурор или орган досудебного расследования увидел состав преступления (в действиях депутата, – 24 канал)", – отметил Рябошапка.

      По его словам, сегодня для начала этой процедуры нужно пойти в парламент и просить согласий самих депутатов, но они могут не дать согласия, поэтому начинаются различные дебаты, которые являются политизированными.

      Изменения в Конституцию внесли, теперь нужно внести в УК и в Регламент ВРУ. Мы уже подавали законопроект об изменениях, но он неожиданно провалился на правоохранительном комитете. Я могу это связывать с внесением представления на Дубневича. Возможно, некоторые депутаты одумались и включили внутренний тормоз,
      – сказал генпрокурор.

      Он добавил, что законопроект могут не принять до нового года, поэтому им придется исходить из приоритета Конституции. Рябошапка ответил, что если этот закон не будет принят, то ГПУ будет действовать согласно Конституции, то есть с первого января прокуроры будут задерживать депутата, если он конкретно "попался на горячем".

      "В их интересах лучше иметь хоть какой-то порядок, который устанавливает специальные процедуры по уголовной ответственности нардепов. Этот законопроект должен быть принят. Если этого не будет, то будет применяться самая ординарная процедура, как и для обычных людей", – подытожил он.

      Отметим, что ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности.

      blog_ava
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Криминальные новости Руслан Рябошапка Снятие неприкосновенности
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