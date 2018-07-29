С Эда Вествика сняли обвинения в изнасиловании

Из знаменитого британца Эда Вествика, известного по ролям в сериале "Сплетница" и фильме "Как выйти замуж за миллиардера", сняли обвинения в изнасиловании.

Об этом сообщила адвокат Эда Вествика – Блэр Берк. Все обвинения с актера сняли из-за недостатка доказательств.

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Как оказалось, следствие не смогло связаться с одной из девушек, которая обвинила актера. В отношении двух других случаев не нашлось доказательств вины Вествика.

Сейчас актер готовится к свадьбе со своей девушкой – участницей 14-го сезона шоу "Топ-модель по-американски" Джессикой Серфати. Любимая поддерживала актера в секс-скандале и не верила обвинениям, однако церемонию бракосочетания пара отложила.

Эд Вествик с невестой Джессикой Серфати / Getty

Напомним, ранее актриса Кристина Коэн официально заявила, что мужчина ее изнасиловал. Кроме того, актриса Орели Винн сообщила, что она стала еще одной жертвой сексуальных домогательств Эда Вествика. Все обвинения звезда сериала "Сплетница" опроверг.