С "Энергоатома" хотят сделать дойную корову, – Герус о последствиях прекращения работы АЭС

В Кабмине планируют остановить работу АЭС. Речь идет о полной остановке сразу 3 блоков мощностью 3000 мегаватт и уменьшении производства еще на 5 блоках. Зачем это делать, какими будут последствия для государства, бизнеса и населения – читайте дальше.

Такое решение государству будет стоить миллиардных убытков, а Государственное предприятие "Энергоатом" станет банкротом. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было?" выразил нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

К теме В угоду Ахметову: Буславец хочет остановить блоки АЭС Украины

По его словам, остановку двух блоков планируют с 10 мая. Но важно то, чтобы решения правительства были в интересах государства и общества, а не отдельных олигархов.

Это беспрецедентный вопрос, потому что таких масштабных остановок энергоблоков не было за всю историю независимости Украины,

– заявил Герус.



Андрей Герус / Фото "Википедия"

Нардеп добавил, что, например, "зеленая энергетика" солнечных станций Ахметова работает по тарифам выше, чем в Европе. А в политической плоскости было много критики в отношении импорта электроэнергии, хотя он был менее 1%.

"Даже когда импорт был разрешен, "Энергоатом" работал с мощностью 11,5 тысяч мегаватт, сегодня его могут остановить до 7 тысяч. То, что хотят сделать с "Энергоатомом"– имеет гораздо большие риски, чем импорт энергии. Его нужно защищать, потому что с этого хотят сделать дойную корову", – считает Герус.

Справка. Сейчас на атомных станциях Украины работают 11 из 15 энергоблоков. Кроме того, на период карантина и 30 дней после него Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Он отметил, что украинская экономика, бизнес и предприниматели страдают от дорогой электроэнергии. Поскольку "Энергоатом" обеспечивает больше 50% всей потребности в Украине. Также есть расходы на производство.

Например, у электротранспорта или водоканала 40% себестоимости – это электроэнергия. Когда она растет, растут тарифы на воду для конечного потребителя. Это все связано между собой и за это платит все общество,

– объяснил Герус.

Нардеп считает, что для энергетики у решения властей остановить работу АЭС будут очень сложные последствия:

► Во-первых. Чем больше генерации, которая зависит от сил природы, тем сложнее работать в системе.

► Во-вторых. Цена вопроса. Важным фактором энергетики является потребитель. Нет потребителя – энергетика становится ненужной. У нас же некоторые частные монополии хотят иметь прибыли независимо, в каком состоянии находится украинская экономика и есть ли потребители.

Что такое "Энергоатом"?Государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. "Энергоатом" обеспечивает больше 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды иногда и около 70%.