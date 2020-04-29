22:18
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      С "Энергоатома" хотят сделать дойную корову, – Герус о последствиях прекращения работы АЭС

      - Читати новину українською
      В Кабмине планируют остановить работу АЭС
      В Кабмине планируют остановить работу АЭС / en-media.tv

      В Кабмине планируют остановить работу АЭС. Речь идет о полной остановке сразу 3 блоков мощностью 3000 мегаватт и уменьшении производства еще на 5 блоках. Зачем это делать, какими будут последствия для государства, бизнеса и населения – читайте дальше.

      Такое решение государству будет стоить миллиардных убытков, а Государственное предприятие "Энергоатом" станет банкротом. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было?" выразил нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

      К теме В угоду Ахметову: Буславец хочет остановить блоки АЭС Украины

      По его словам, остановку двух блоков планируют с 10 мая. Но важно то, чтобы решения правительства были в интересах государства и общества, а не отдельных олигархов.

      Это беспрецедентный вопрос, потому что таких масштабных остановок энергоблоков не было за всю историю независимости Украины,
      – заявил Герус.

      герус
      Андрей Герус / Фото "Википедия"

      Нардеп добавил, что, например, "зеленая энергетика" солнечных станций Ахметова работает по тарифам выше, чем в Европе. А в политической плоскости было много критики в отношении импорта электроэнергии, хотя он был менее 1%.

      "Даже когда импорт был разрешен, "Энергоатом" работал с мощностью 11,5 тысяч мегаватт, сегодня его могут остановить до 7 тысяч. То, что хотят сделать с "Энергоатомом"– имеет гораздо большие риски, чем импорт энергии. Его нужно защищать, потому что с этого хотят сделать дойную корову", – считает Герус.

      Справка. Сейчас на атомных станциях Украины работают 11 из 15 энергоблоков. Кроме того, на период карантина и 30 дней после него Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

      Он отметил, что украинская экономика, бизнес и предприниматели страдают от дорогой электроэнергии. Поскольку "Энергоатом" обеспечивает больше 50% всей потребности в Украине. Также есть расходы на производство.

      Например, у электротранспорта или водоканала 40% себестоимости – это электроэнергия. Когда она растет, растут тарифы на воду для конечного потребителя. Это все связано между собой и за это платит все общество,
      – объяснил Герус.

      Нардеп считает, что для энергетики у решения властей остановить работу АЭС будут очень сложные последствия:

      Во-первых. Чем больше генерации, которая зависит от сил природы, тем сложнее работать в системе.

      Во-вторых. Цена вопроса. Важным фактором энергетики является потребитель. Нет потребителя – энергетика становится ненужной. У нас же некоторые частные монополии хотят иметь прибыли независимо, в каком состоянии находится украинская экономика и есть ли потребители.

      Что такое "Энергоатом"?Государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. "Энергоатом" обеспечивает больше 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды иногда и около 70%. 

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Андрей Герус – новости Новости Украины АЭС Электроэнергия Солнечная энергетика Энергетика Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      сегодня , 22:00 Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      Что изменится в мае: открытие рынков, индексация пенсий и окончание карантина
      сегодня , 20:02 Что изменится в мае: открытие рынков, индексация пенсий и окончание карантина
      Вероніка Климська