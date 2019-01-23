С какими фруктами нельзя принимать лекарства: объяснения Супрун

Некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность, и это плохо. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его родственниках – помело, лайм и горькие апельсины.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте также: Лекарства от насморка могут быть смертельно опасными: результаты исследования

По ее словам, лекарства, которые мы принимаем перорально, то есть глотаем, должны пройти долгий путь сквозь кишечник, воротную вену и печень, и уже оттуда попасть в системный кровоток.

Ульяна Супрун “Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени их разрушают наши ферментные системы обезвреживания. Поэтому в кровь, с остальными, попадает 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает такое, как нужно, количество лекарств. Система обезвреживания – это ферменты, разрушающие стероидные гормоны, кофе, дым, алкоголь, а также лекарства, и ограничивающие их действие в организме”.

Министр пояснила, что вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания. Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большой – словно приняли не одну пилюлю, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом дают побочные эффекты.



Грейпфрут и его родственники – помело, лаймы и горькие апельсины усиливают действие лекарств

Это происходит из-за вещества фуранокумарина, которое содержится в этих фруктах.

Ульяна Супрун "Эти соединения действуют на одно из звеньев обезвреживания некоторых лекарств – на цитохромы Р450 3А4, или же CYP3A4. Не пугайтесь названия! Эта информация пригодится, когда будете читать инструкцию к лекарствам, чтобы понять, можно ли их совмещать с этими фруктами, или нет. Цитохромы пытаются обезвредить фуранокумарины – такова у этих ферментов работа. Но это взаимодействие обезвреживает их самих – они становятся неактивными. Новые активные цитохромы появятся в кишечнике лишь через 1-3 суток. Достаточно 200 мл грейпфрутового сока, чтобы на несколько дней подавить цитохромы”.

Тем временем, выбиты из игры ферменты не могут обезвреживать лекарства, поэтому их биодоступность возрастает с 10% до 30%-70%. Это и вызывает побочные эффекты.

Читайте также: Чем можно заменить черную икру: объяснения Супрун

Сейчас известно о по меньшей мере 85 препаратах, на которые влияют грейпфруты и их родственники. Эту информацию можно узнать в инструкции к своим лекарствам, в разделе Фармакокинетика. Перечень лекарств можно увидеть здесь, он постоянно пополняется.

Побочные эффекты могут возникнуть во время приема таких групп лекарств:

препараты для снижения холестерина (статины); для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения; противоинфекционный препараты, в том числе эритромицин; большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности; антикоагулянты; обезболивающие; и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.