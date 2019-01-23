С какими фруктами нельзя принимать лекарства: объяснения Супрун
Некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность, и это плохо. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его родственниках – помело, лайм и горькие апельсины.
Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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По ее словам, лекарства, которые мы принимаем перорально, то есть глотаем, должны пройти долгий путь сквозь кишечник, воротную вену и печень, и уже оттуда попасть в системный кровоток.
Министр пояснила, что вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания. Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большой – словно приняли не одну пилюлю, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом дают побочные эффекты.
Грейпфрут и его родственники – помело, лаймы и горькие апельсины усиливают действие лекарств
Это происходит из-за вещества фуранокумарина, которое содержится в этих фруктах.
Тем временем, выбиты из игры ферменты не могут обезвреживать лекарства, поэтому их биодоступность возрастает с 10% до 30%-70%. Это и вызывает побочные эффекты.
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Сейчас известно о по меньшей мере 85 препаратах, на которые влияют грейпфруты и их родственники. Эту информацию можно узнать в инструкции к своим лекарствам, в разделе Фармакокинетика. Перечень лекарств можно увидеть здесь, он постоянно пополняется.
Побочные эффекты могут возникнуть во время приема таких групп лекарств:
- препараты для снижения холестерина (статины);
- для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения;
- противоинфекционный препараты, в том числе эритромицин;
- большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности;
- антикоагулянты;
- обезболивающие;
- и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.
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