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      С какими фруктами нельзя принимать лекарства: объяснения Супрун

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      Цитрусовые могут нарушать усвоение лекарств
      Цитрусовые могут нарушать усвоение лекарств / pixabay.com

      Некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность, и это плохо. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его родственниках – помело, лайм и горькие апельсины.

      Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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      По ее словам, лекарства, которые мы принимаем перорально, то есть глотаем, должны пройти долгий путь сквозь кишечник, воротную вену и печень, и уже оттуда попасть в системный кровоток.

       
      Ульяна Супрун
      “Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени их разрушают наши ферментные системы обезвреживания. Поэтому в кровь, с остальными, попадает 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает такое, как нужно, количество лекарств. Система обезвреживания – это ферменты, разрушающие стероидные гормоны, кофе, дым, алкоголь, а также лекарства, и ограничивающие их действие в организме”.

      Министр пояснила, что вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания. Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большой – словно приняли не одну пилюлю, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом дают побочные эффекты.

      Грейпфрут
      Грейпфрут и его родственники – помело, лаймы и горькие апельсины усиливают действие лекарств

      Это происходит из-за вещества фуранокумарина, которое содержится в этих фруктах.

       
      Ульяна Супрун
      "Эти соединения действуют на одно из звеньев обезвреживания некоторых лекарств – на цитохромы Р450 3А4, или же CYP3A4. Не пугайтесь названия! Эта информация пригодится, когда будете читать инструкцию к лекарствам, чтобы понять, можно ли их совмещать с этими фруктами, или нет. Цитохромы пытаются обезвредить фуранокумарины – такова у этих ферментов работа. Но это взаимодействие обезвреживает их самих – они становятся неактивными. Новые активные цитохромы появятся в кишечнике лишь через 1-3 суток. Достаточно 200 мл грейпфрутового сока, чтобы на несколько дней подавить цитохромы”.

      Тем временем, выбиты из игры ферменты не могут обезвреживать лекарства, поэтому их биодоступность возрастает с 10% до 30%-70%. Это и вызывает побочные эффекты.

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      Сейчас известно о по меньшей мере 85 препаратах, на которые влияют грейпфруты и их родственники. Эту информацию можно узнать в инструкции к своим лекарствам, в разделе Фармакокинетика. Перечень лекарств можно увидеть здесь, он постоянно пополняется.

      Побочные эффекты могут возникнуть во время приема таких групп лекарств:

      1. препараты для снижения холестерина (статины);
      2. для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения;
      3. противоинфекционный препараты, в том числе эритромицин;
      4. большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности;
      5. антикоагулянты;
      6. обезболивающие;
      7. и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Ульяна Супрун Здоровая жизнь Лекарства
      Источник: Здоров'я 24
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