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      С какими проблемами при голосовании сталкиваются украинцы за рубежом

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      Харьковская архитектор Анна Помазанная, которая живет в Берлине, не смогла принять участие во 2 туре выборов из-за процедуры перерегистрации. Девушка прошла 2 этапа судов, но бюллетень на родине так и не получила.

      Избирательные омбудсмены называют этот избирательный механизм не иначе, как советским архаизмом. И пытаться изменить его в Европейском суде по правам человека.

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      В первом туре девушка голосовала в Берлине. Чтобы получить бюллетень во втором уже в Харькове, ей необходимо было повторно перерегистрироваться. Но сделать это онлайн – невозможно. Нужно лично подавать заявление на территории Украины.

      вибори другий тур
      Анна Помазанная, которая не смогла проголосовать

      Дважды выезжать возможности не было, поэтому Анна обратилась в суд, но тщетно.

      Когда иск отклонили, мы составили апелляцию и ее тоже отклонили. Самое смешное, что общий посыл был такой, что отклоняют потому что я не воспользовалась формально существующей процедурой по временному изменению избирательного участка. Хотя мой иск заключался в том, что я хочу, но не имею возможности,
      – рассказала Анна помазания, не смогла изменить место регистрации.

      Голосование по месту регистрации в гражданской сети "ОПОРА" считают, что становится большой преградой для избирателей без прописки.

      Из-за такой формальной казуистики, из-за пробелов в украинском законодательстве гражданка Украины не смогла воспользоваться своим правом голоса,
      – отметил обмудсмен по избирательным правам гражданской сети "ОПОРА" Юрий Чумак.

      Анна Помазання после двух отказов в судах, готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Говорит, эти выборы для нее крайне важны.

      "Это, наверное, первые сознательные мои выборы. На прошлых выборах мне было 19 лет, и политикой я интересовалась мало. А последние несколько месяцев я, приходя домой, я только и делала, что читала украинские новости", – подчеркнула Анна Помазанная.

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      В "ОПОРЕ" иск харьковчанки обещают поддержать, чтобы на законодательном уровне отменить старый механизм голосования.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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