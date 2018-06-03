С какими проблемами сталкиваются люди для получения субсидий: детали нововведений

Во Львове выстраиваются очереди на повторную декларацию к отделам соцзащиты. Встревоженные львовяне идут в отделы соцзащиты, чтобы проконсультироваться со специалистами по субсидиям. По статистике Кабмина, в этом сезоне около 15% получателей государственной помощи могут ее потерять.

В Сиховском отделе соцзащиты с начала мая количество людей существенно увеличилось. Львовяне беспокоятся за субсидию. Чаще всего, говорят работники учреждения, обращаются те, кто не имеет официального места работы.

"Привыкли к тому, что если члены семьи были нетрудоспособны, субсидия предоставлялась, учитывались два прожиточных на человека, и, соответственно, эта семья имела право. На сегодня сделано так, что субсидия, где есть нетрудоспособные члены хозяйства, не принадлежит лицам. Поэтому они с этим смириться увы не могут – это на сегодня самый больной вопрос у людей", – отметила начальница Сиховского отдела соцзащиты Мария Максимов.

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Безработные, заробитчане, владельцы новых автомобилей или больших квартир или домов, арендаторы помещений, на которые оформлены субсидии, теряют финансовую помощь – таков новый закон Украины. Поэтому вопросов до сих пор много, и специалисты проводят консультации в коридорах.

С начале мая те, кто в зоне риска, заново заполняют декларации. Ранее субсидию переназначали раз в год – в мае и отдельно рассчитывали ее на летний и зимний периоды. Теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Поэтому сейчас, при заполнении деклараций, львовяне боятся остаться без помощи.

Ребенок инвалид второй группы, и я инвалид с детства третьей группы. Я уволилась с работы по состоянию здоровья и на одной пенсии не выживу, так же и ребенок. Мужа нет, разведена. А за что я буду жить? Я на лекарствах постоянно живу,

– жалуется субсидиянтка Леся.

Поэтому сложные ситуации будет рассматривать специальная комиссия, которая сможет назначать субсидию в виде исключения.