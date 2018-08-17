С какого продукта лучше всего начинать утро

Специалисты провели эксперимент и выяснили, что один из самых популярных завтраков лучше всего борется со стрессом, а это обеспечит хороший, продуктивный день.

Ученые из Гарвардского университета поделили добровольцев на три группы, передает Мenslife.



В течение тридцати дней участники эксперимента завтракали различными продуктами. Одна группа ела яйца, вторая – овсяную кашу из хлопьев грубого помола, третья – овсянку быстрого приготовления.

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Выяснилось, что наименьшее воздействие стресса в течение дня чувствовали те, кто ел на завтрак яйца. А все потому, что белок и микроэлементы желтка нейтрализовали гормон стресса, который производят надпочечники.

Если завтракать яйцами – организм лучше справляться со стрессом в течение дня



А вот больше всего от стресса страдала третья группа, которая употребляла овсянку быстрого приготовления. Дело в том, что она способствует росту сахара в крови, который затем резко снижается.



Из-за этих колебаний растет уровень гормона стресса – у людей появляется страх, нервозность и панические атаки.



Диетологи советуют готовить из яиц омлет с брокколи или цветной капустой. Также стать устойчивым к стрессовым ситуациям помогут тыквенный сок и тыквенные семечки. Благодаря магнию исчезает чувство тревоги.

Чтобы справиться со стрессом – достаточно подкорректировать свой рацион

К слову, съедать по два куриных яйца ежедневно чрезвычайно полезно для организма, если у вас отсутствуют противопоказания.

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