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      С какого возраста люди перестают слушать новую музыку: исследование

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      После 30 люди перестают слушать новую музыку
      После 30 люди перестают слушать новую музыку / pixabay.com

      Только 25% из опрошенных британцев старше 30 лет продолжают открывать для себя новых исполнителей, а 60% слушают любимые песни на повторе.

      Опрос Deezer показал, что после тридцати люди перестают искать и слушать новую музыку.

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      24 года – возраст, когда люди наиболее открыты к новой музыке. 75% 24-летних респондентов слушают больше десяти незнакомых композиций в неделю, 64% узнают как минимум пять артистов в месяц.

      Почему с возрастом большинство слушателей закрываются от новой музыки? 19% утверждают, что теряются среди многообразия жанров (авторы опроса назвали это состояние "музыкальным ступором"), 16% заняты работой, 11% – детьми.

      Музика
      В 33 года большинство людей перестают слушать музыку

      Около половины опрошенных хотели бы слушать больше неизвестных треков, 47% потеряли интерес к новому в музыке.

      В 2015 году аналогичный опрос Spotify в США показал, что музыкальные вкусы полностью формируются до 30 лет. В 33 года большинство перестает слушать новую музыку.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Музыка Психология
      Источник: 24 Канал
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