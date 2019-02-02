С какого возраста люди перестают слушать новую музыку: исследование

Только 25% из опрошенных британцев старше 30 лет продолжают открывать для себя новых исполнителей, а 60% слушают любимые песни на повторе.

Опрос Deezer показал, что после тридцати люди перестают искать и слушать новую музыку.

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24 года – возраст, когда люди наиболее открыты к новой музыке. 75% 24-летних респондентов слушают больше десяти незнакомых композиций в неделю, 64% узнают как минимум пять артистов в месяц.

Почему с возрастом большинство слушателей закрываются от новой музыки? 19% утверждают, что теряются среди многообразия жанров (авторы опроса назвали это состояние "музыкальным ступором"), 16% заняты работой, 11% – детьми.



В 33 года большинство людей перестают слушать музыку

Около половины опрошенных хотели бы слушать больше неизвестных треков, 47% потеряли интерес к новому в музыке.

В 2015 году аналогичный опрос Spotify в США показал, что музыкальные вкусы полностью формируются до 30 лет. В 33 года большинство перестает слушать новую музыку.

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