С какого возраста можно учить малыша иностранному языку: потрясающие цифры

Владение иностранным языком, а лучше несколькими – важный навык для достижения успеха. Все больше родителей заботятся, чтобы их ребенок как можно лучше усвоил иностранные языки. Но не все знают, когда следует начинать обучение.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



По ее словам, начинать говорить ребенку слова на иностранном языке можно начинать уже с 7-месячного возраста.



"UNICEF Ukraine поделились исследованием, в котором ученые помогали малышам из Испании изучать английский уже от 7 и до 33 месяцев. Результаты замечательные – за 18 недель обучения дети в среднем изучили 74 слова на английском", – отметила она.

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По словам Супрун, первый словарный запас иностранного языка станет хорошим стартом для глубокого изучения его и в дальнейшем.



Кроме того, исследователи утверждают – мозг малыша очень мощный, "настоящая машина" для обучения. Малыши, которые учат еще один язык, лучше решают задачи.

Используйте потенциал детей по полной – это поможет им ранее раскрыть свои таланты и даст хороший старт в жизни. Но не забывайте, что каждый ребенок разный, поэтому подход и требования также должны быть индивидуальные,

– подытожила Супрун.