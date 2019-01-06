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      С какого возраста ребенка нужно приучать к спорту

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      С какого возраста ребенка нужно приучать к спорту
      С какого возраста ребенка нужно приучать к спорту / eatlikeaprobybeko.com

      Первая ступень интеллекта – физическая. Здоровое тело – здоровый дух. От рождения до двух-трех лет у нас доминирует тело, мы его развиваем. Первые шесть недель после рождения ребенка очень важно поглаживание, ношение на руках, плавание – мягкие техники.

      Об этом рассказала Доула Тамара Андреева в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24.

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      По ее словам, начиная с 6-недельного возраста следует подключать массажи, гимнастику, фитбол. Это раннее развитие. Когда детки пеленаются – они также растут.

       
      Доула Тамара Андреева
      “Но темпы развития идут медленнее, чем у деток, с которыми родители занимаются. Плюс – как выглядит тело. Есть детки полные, но сбитые. А есть – как кисель, целлюлитные. Это зависит от того, как мы их растим. Противопоказания могут быть. Они связаны с неврологией или если были травмы после родов. Но есть такие специалисты как реабилитологи, профессиональные массажисты, которые могут научить маму тем техникам, которые нужны их ребенку .

      По ее словам, если ребенок доношенный, здоровый – любая телесная импровизация для ребенка в удовольствие. И чем больше контактов с ребенком – тем сильнее его развитие.

      Полную версию интервью с Доул Тамарой Андреевой читайте здесь.

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      Теги: Спорт Здоровье Дети
      Источник: Здоров'я 24
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