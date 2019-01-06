С какого возраста ребенка нужно приучать к спорту
Первая ступень интеллекта – физическая. Здоровое тело – здоровый дух. От рождения до двух-трех лет у нас доминирует тело, мы его развиваем. Первые шесть недель после рождения ребенка очень важно поглаживание, ношение на руках, плавание – мягкие техники.
Об этом рассказала Доула Тамара Андреева в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24.
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По ее словам, начиная с 6-недельного возраста следует подключать массажи, гимнастику, фитбол. Это раннее развитие. Когда детки пеленаются – они также растут.
По ее словам, если ребенок доношенный, здоровый – любая телесная импровизация для ребенка в удовольствие. И чем больше контактов с ребенком – тем сильнее его развитие.
Полную версию интервью с Доул Тамарой Андреевой читайте здесь.
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