С кем и когда украинки сыграют на Евробаскет-2019: расписание матчей
Определено расписание матчей женской национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2019 года. Напомним, в результате жребия украинки попали в группу A к командам Латвии, Испании и Великобритании.
Стартует сборная Украины поединком против Испании, с которой уже играла в квалификации этого Евробаскета. Потом матч против хозяев, и третий – против британок. Все поединки состоятся в Риге.
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Финальный турнир чемпионата Европы 2019 года пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.
Расписание матчей в группе A
27 июня
Украина – Испания
Великобритания – Латвия
28 июня
Латвия – Украина
Испания – Великобритания
30 июня
Украина – Великобритания
Латвия – Испания
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