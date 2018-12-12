С кем и когда украинки сыграют на Евробаскет-2019: расписание матчей

Определено расписание матчей женской национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2019 года. Напомним, в результате жребия украинки попали в группу A к командам Латвии, Испании и Великобритании.

Стартует сборная Украины поединком против Испании, с которой уже играла в квалификации этого Евробаскета. Потом матч против хозяев, и третий – против британок. Все поединки состоятся в Риге.

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Финальный турнир чемпионата Европы 2019 года пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.

Расписание матчей в группе A

27 июня

Украина – Испания

Великобритания – Латвия

28 июня

Латвия – Украина

Испания – Великобритания

30 июня

Украина – Великобритания

Латвия – Испания