С кем может сыграть "Динамо" в группе Лиги Европы

После того, как были сыграны все матчи плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов, определились все 48 команд, которые примут участие в групповой стадии ЛЕ. Среди них и полтавская "Ворскла", которая гарантировала участие в группе еще задолго до этого, заняв третье место в Чемпионате Украины в прошлом сезоне.

Напомним, все команды перед жеребьевкой распределят на четыре корзины в зависимости от клубного рейтинга. Но в отличие от "Динамо" и "Шахтера", "Ворскла" не имела собственного большого клубного рейтинга, а затем получила рейтинги страны и попала в четвертую корзину. Для примера, "Динамо" – в первой корзине.

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Именно из первой корзины полтавчанам выпадут самые сложные и самые опытные соперники. Среди них испанские "Севилья" и "Вильярреал", английские "Арсенал" и "Челси", немецкий "Байер", итальянский "Лацио", турецкий "Бешикташ", австрийский "Зальцбург", греческий "Олимпиакос" и бельгийский "Андерлехт". Также в первой корзине еще есть российский "Зенит", но украинские и российские клубы разводят в официальный футбольных матчах.

Не менее грозные соперники и во второй корзине – португальский "Спортинг", итальянский "Милан", французский "Марсель", турецкий "Фенербахче", шотландский "Селтик", греческий ПАОК, датский "Копенгаген", бельгийский "Генк", болгарский "Лудогорец", казахстанская "Астана" и австрийский "Рапид". Во второй корзине также находится и российский "Краснодар", но как и в случае с "Зенитом", он не попадет в одну группу с "Ворсклой".

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Есть российский клуб и в третьей корзине – "Спартак". Другие же клубы все-таки могут выпасть полтавчанам. Это немецкие "РБ Лейпциг", который выбил "Зарю" из квалификации Лиги Европы, и "Айнтрахт". А также два французских клуба – "Бордо", с которым встречался "Мариуполь", и Ренн", испанский "Бетис", азербайджанский "Карабах", белорусский "БАТЭ", хорватское "Динамо", шведское "Мальмо", бельгийский "Стандарт" и швейцарский "Цюрих".

Несмотря на то, что "Ворскла" будет проходит жеребьевку из четвертой корзины, клубы из этой корзины ей в соперники не попадут.

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Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 31 августа. Первый матч – 20 сентября.

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