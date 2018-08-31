10:35
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С кем может сыграть "Динамо" в группе Лиги Европы

88 Читати новину українською
Соперники полтавской "Ворсклы" в Лиге Европы
Соперники полтавской "Ворсклы" в Лиге Европы / ФК "Ворскла"

После того, как были сыграны все матчи плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов, определились все 48 команд, которые примут участие в групповой стадии ЛЕ. Среди них и полтавская "Ворскла", которая гарантировала участие в группе еще задолго до этого, заняв третье место в Чемпионате Украины в прошлом сезоне.

Напомним, все команды перед жеребьевкой распределят на четыре корзины в зависимости от клубного рейтинга. Но в отличие от "Динамо" и "Шахтера", "Ворскла" не имела собственного большого клубного рейтинга, а затем получила рейтинги страны и попала в четвертую корзину. Для примера, "Динамо" – в первой корзине.

Читайте также: Динамо в Лиге Европы: с кем может сыграть украинский клуб

Именно из первой корзины полтавчанам выпадут самые сложные и самые опытные соперники. Среди них испанские "Севилья" и "Вильярреал", английские "Арсенал" и "Челси", немецкий "Байер", итальянский "Лацио", турецкий "Бешикташ", австрийский "Зальцбург", греческий "Олимпиакос" и бельгийский "Андерлехт". Также в первой корзине еще есть российский "Зенит", но украинские и российские клубы разводят в официальный футбольных матчах.

Не менее грозные соперники и во второй корзине – португальский "Спортинг", итальянский "Милан", французский "Марсель", турецкий "Фенербахче", шотландский "Селтик", греческий ПАОК, датский "Копенгаген", бельгийский "Генк", болгарский "Лудогорец", казахстанская "Астана" и австрийский "Рапид". Во второй корзине также находится и российский "Краснодар", но как и в случае с "Зенитом", он не попадет в одну группу с "Ворсклой".

Читайте также: Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов: даты матчей и соперники

Есть российский клуб и в третьей корзине – "Спартак". Другие же клубы все-таки могут выпасть полтавчанам. Это немецкие "РБ Лейпциг", который выбил "Зарю" из квалификации Лиги Европы, и "Айнтрахт". А также два французских клуба – "Бордо", с которым встречался "Мариуполь", и Ренн", испанский "Бетис", азербайджанский "Карабах", белорусский "БАТЭ", хорватское "Динамо", шведское "Мальмо", бельгийский "Стандарт" и швейцарский "Цюрих".

Несмотря на то, что "Ворскла" будет проходит жеребьевку из четвертой корзины, клубы из этой корзины ей в соперники не попадут.

Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: результаты и все группы

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 31 августа. Первый матч – 20 сентября.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

 

Теги: Новости спорта Футбол Лига Европы ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
сегодня, 10:01 Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
Яніна Ткачук
Свавілля та беззаконня: як "вирішують" резонансну справу Гандзюк
сегодня, 09:00 Свавілля та беззаконня: як "вирішують" резонансну справу Гандзюк
Дмитро Гнап
Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
сегодня, 08:15 Політична осінь в Україні настала раніше за календарну
Андрій Вігірінський
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 августа, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
30 августа, 21:05 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Даики Ито победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина за пределами родины
 5 марта 2012 , 08:59
Формула-1: Де ла Росе останется боевым пилотом в следующем году
 18 октября 2012 , 18:09 1
Вальдес может стать конкурентом Нойера в "Баварии"
 29 июля 2014 , 17:07
"Билетная мафия": журналисты расследовали махинации с билетами на матч Украина - Словения
 14 марта 2016 , 11:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук