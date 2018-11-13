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      С кем сейчас вероятней всего торгуется Яценюк, чтобы остаться в политике после выборов

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      Арсений Яценюк
      Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

      Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк имеет президентские амбиции, однако вряд ли будет участвовать в выборах президента в 2019-м. Основная его задача сейчас – просто остаться в политике. И для этого он, вероятно, уже начал "политические торги".

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

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      "Яценюк начал торги. Даже если речь идет об 1% -2% на президентских выборах. Например, если забрать их у Порошенко, у которого рейтинг растет, ну, очень медленно. Дело в том, что Порошенко пытается монополизировать успехи. И тут появляется Яценюк и говорит: "Да нет, мы же делали это вместе". А Поршенко: "Нет, это мое, а ты уже вчерашний день". И Яценюк сейчас пытается продать, например, Тимошенко – мол, я готов "съесть" 1 % -2% у Порошенко, зачти это мне местами в своем списке. Это все например. Я говорю об этом виртуально, но такие разговоры вполне могут быть. Или Яценюк может торговаться с самим Пороошенком: "Чтобы я у тебя не съедал 1% -2%, жду от тебя предложения по совместному участию в выборах". Ведь понятно, что Порошенко сегодня уже ищет других партнеров. Однако Яценюк ему не интересен", – считает эксперт.

      По словам Давыдюка, кампания Арсения Яценюка против Петра Порошенко может быть рискованной.

      У Яценюка есть очень короткий период времени, когда он еще может пользоваться количеством своих депутатов, подвешенным политическим кейсом, потому что он вроде и у власти, и не при ней. У него есть определенное поле для маневра. Но он идет на рискованную кампанию против Порошенко для поиска политических баллов. К большому сожалению, у Яценюка сейчас мышление олигархическое. Что делал политик – он шел бы в люди. А Яценюк, вместо тоно , чтобы выйти к людям, играет в эти олигархические кулуарные игры,
      – добавил политолог.

      Видео: коротко про Арсения Яценюка

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Арсений Яценюк Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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