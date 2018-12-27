С кое-кем были "камерные" разговоры: эксклюзивные комментарии отца пленного моряка

24 украинских моряка уже месяц находятся в российской неволе вместо того, чтобы праздновать с родными новогодние праздники. 25 ноября они стали заложниками России.

Отец пленного моряка Василия Сороки Виктор сказал, что они тяжело переживали задержание сына, потому что почти 20 дней не было никакой информации.

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Василия Сороку россияне незаконно захватили и отправили в СИЗО 25 ноября. Моряк уже месяц в российской неволе. И за это время лишь раз смог позвонить жене. После – ни одного звонка, лишь изредка письма.

Последние новости, которые мы имеем, это информация от адвокатов. Сыну сняли гипс с левой руки, у него поражение левого плеча, не работает рука, но надеемся, что все будет хорошо,

– отметил отец Виктор Сорока.

Захват в плен 24 украинцев возмутил мир. Россияне нагло протаранили наши суда на нашей же территории, а потом еще и отказались признавать моряков военнопленными.



Василий Сорока

Хотя моряки публично объявили о своем статусе, а значит судить их по гражданским законам не имели права. Раненые, на чужбине, сейчас ребята под психологическим давлением. Если адвокаты не смогут прийти в СИЗО, украинцам будет несладко.

Моряки неоднократно заявляли, что к ним приходили оперативники ФСБ. С некоторыми проводилась внутрикамерная разработка: то есть, когда с ними общался заключенный, с которым они сидят. И это происходило в форме таких бесед, что лучше признать вину, лучше оговорить себя. Признайте вину и поедете домой. Но, естественно, это обман, и, естественно, все наши адвокаты проинструктировали своих моряков о том, что подобные разговоры без адвокатов вести нельзя,

– заявил координатор защитников военнопленных моряков Николай Полозов.

Украина обратилась к миру, чтобы освободить пленников. Российскую агрессию осудили в Генассамблее ООН – приняли специальную резолюцию.

А украинцы требуют большего – в соцсетях запустили флешмоб, который призывает закрыть проход для российских кораблей в европейские и американские порты. А еще украинцы призывают не забывать о пленных и повесить кораблик на елку.

В ответах на сотни писем пленники пишут, что чувствуют себя плохо, но их сильно поддерживает то, что украинцы им пишут.

Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди – военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил,

– написал военнопленный моряк Андрей Эйдер.

"Сегодня немного стало легче. Только в том плане, что есть немного информации, но очень переживаем за судьбу наших детей", – сказал отец пленного моряка Василия Сороки.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Но во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.