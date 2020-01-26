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      С "короля контрабанды" Альперина сняли электронный браслет

      24 Читати новину українською
      Вадим Альперин / radiosvoboda.org

      С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого считают организатором коррупционной схемы на таможне, сняли электронный браслет.

      Такое решение связано с окончанием срока действия постановления следственного судьи ВАС. Об этом на своей фейсбук-странице написал адвокат Альперина Андрей Федур.

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      Федур отметил, что несколько дней назад прокурор САП Перов "боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить электронный браслет". Однако он забыл передать постановление на исполнение, поэтому средство электронного контроля с Альперина сняли в связи с истечением срока давности постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

      Также адвокат добавил, что его подзащитный и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого. И поэтому не будет отлучаться с постоянного места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

      Что известно о деле Альперина?
      Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Вследствие этого интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. В этом деле есть еще десять подозреваемых, семь из которых – чиновники фискальной службы и таможни.

      Также ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, уклонения от уплаты налогов.

      Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в один миллиард долларов.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Вадим Альперин Антикоррупционный суд Контрабанда Государственная таможенная служба САП
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