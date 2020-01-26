С "короля контрабанды" Альперина сняли электронный браслет

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого считают организатором коррупционной схемы на таможне, сняли электронный браслет.

Такое решение связано с окончанием срока действия постановления следственного судьи ВАС. Об этом на своей фейсбук-странице написал адвокат Альперина Андрей Федур.

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Федур отметил, что несколько дней назад прокурор САП Перов "боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить электронный браслет". Однако он забыл передать постановление на исполнение, поэтому средство электронного контроля с Альперина сняли в связи с истечением срока давности постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Также адвокат добавил, что его подзащитный и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого. И поэтому не будет отлучаться с постоянного места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Что известно о деле Альперина?

Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Вследствие этого интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. В этом деле есть еще десять подозреваемых, семь из которых – чиновники фискальной службы и таможни.



Также ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, уклонения от уплаты налогов.



Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в один миллиард долларов.