С красными звездами и портретами боевиков: как оккупанты приучают детей праздновать 23 февраля

Портреты пророссийских боевиков, пятиконечные красные звезды, георгиевские ленты, военная форма – все это атрибуты "праздника" 23 февраля у оккупантов. Самое ужасное, что от больной фантазии российских захватчиков страдают дети. В детсадах и школах организуют цели действа к так называемому Дню защитника Отечества – советско-российскому вымышленному празднику.

Так, в сети появляются фото и видео из временно оккупированных Крыма и Донбасса. В частности, в оккупированной Амвросиевке детей заставили взять в руки портреты боевиков и красные пятиконечные звезды. Малыши, одетые в пилотки, маршировали и пели песню про "праздник" и "защитников". Ролик на своей фейсбук-странице разместил Анатолий (Штирлиц) Штефан.

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К тому же за спинами у детей на стене размещена надпись "Растим патриотов. 23", выполненная в цветах триколора "ДНР".

Дети в Амвросиевке "празднуют" 23 февраля: видео

В Крыму – еще хуже: детей наряжают в военную форму, дают в руки автоматы, учат стрелять. Украшают залы для празднования теми же красными звездами, а еще – красными флагами с серпом и молотом.

"Праздник" в Джанкое

Свою пагубную политику распространяют на самых маленьких (Ялта)

Ливадия:

Ливадия

Местная школа

Диды пока без палок,но наготове и под рукой pic.twitter.com/C9av0gMJOu — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 23, 2020

Джанкой:

Кинопремьеры гавани

20 февраля 2020 года. Джанкой.

Юнармейцы и кандидаты отряда "Пламя" посетили премьеру фильма "Калашников"-цитата

мимими родной гавани pic.twitter.com/64Ae2EEnL8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 23, 2020

Симеиз: