13:52
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      С красными звездами и портретами боевиков: как оккупанты приучают детей праздновать 23 февраля

      - Читати новину українською
      Оккупанты приучают детей праздновать 23 февраля / Фото из соцсетей

      Портреты пророссийских боевиков, пятиконечные красные звезды, георгиевские ленты, военная форма – все это атрибуты "праздника" 23 февраля у оккупантов. Самое ужасное, что от больной фантазии российских захватчиков страдают дети. В детсадах и школах организуют цели действа к так называемому Дню защитника Отечества – советско-российскому вымышленному празднику.

      Так, в сети появляются фото и видео из временно оккупированных Крыма и Донбасса. В частности, в оккупированной Амвросиевке детей заставили взять в руки портреты боевиков и красные пятиконечные звезды. Малыши, одетые в пилотки, маршировали и пели песню про "праздник" и "защитников". Ролик на своей фейсбук-странице разместил Анатолий (Штирлиц) Штефан.

      Узнайте больше: 23 февраля: скрытый позор Советского Союза

      К тому же за спинами у детей на стене размещена надпись "Растим патриотов. 23", выполненная в цветах триколора "ДНР".

      Дети в Амвросиевке "празднуют" 23 февраля: видео

      В Крыму – еще хуже: детей наряжают в военную форму, дают в руки автоматы, учат стрелять. Украшают залы для празднования теми же красными звездами, а еще – красными флагами с серпом и молотом.

      "Праздник" в Джанкое

      Свою пагубную политику распространяют на самых маленьких (Ялта)

      Ливадия:

      Джанкой:

      Симеиз:

       

      23 февраля: скрытый позор Советского Союза
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Дети и несовершеннолетние СССР История Новости России Аннексия Крыма Курьезные новости Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сегодня , 09:23 Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса
      Юлія Поскробок
      сегодня , 08:40 Как мотивировать себя к действиям?
      Ярослава Гресь
      сегодня , 08:02 Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят и где ищут работу
      Юлія Поскробок
      сегодня , 07:45 Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя
      Михайло Гема
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук