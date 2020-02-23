С красными звездами и портретами боевиков: как оккупанты приучают детей праздновать 23 февраля
Портреты пророссийских боевиков, пятиконечные красные звезды, георгиевские ленты, военная форма – все это атрибуты "праздника" 23 февраля у оккупантов. Самое ужасное, что от больной фантазии российских захватчиков страдают дети. В детсадах и школах организуют цели действа к так называемому Дню защитника Отечества – советско-российскому вымышленному празднику.
Так, в сети появляются фото и видео из временно оккупированных Крыма и Донбасса. В частности, в оккупированной Амвросиевке детей заставили взять в руки портреты боевиков и красные пятиконечные звезды. Малыши, одетые в пилотки, маршировали и пели песню про "праздник" и "защитников". Ролик на своей фейсбук-странице разместил Анатолий (Штирлиц) Штефан.
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К тому же за спинами у детей на стене размещена надпись "Растим патриотов. 23", выполненная в цветах триколора "ДНР".
Дети в Амвросиевке "празднуют" 23 февраля: видео
В Крыму – еще хуже: детей наряжают в военную форму, дают в руки автоматы, учат стрелять. Украшают залы для празднования теми же красными звездами, а еще – красными флагами с серпом и молотом.
"Праздник" в Джанкое
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