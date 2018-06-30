С Кремлем на фоне: официально подтвердили проведение боя Усик – Гассиев в Москве

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) помпезно и официально подтвердила, что бой между Александром Усиком и Муратом Гассиев состоится 21 июля в Москве.

Об этом говорится на сайте организации.

В WBSS назвали бой Усик – Гассиев историческим и напомнили, что на кону стоят титулы WBO, WBC, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

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Также чемпиону боя Усик – Гассиев достанется и солидное денежное вознаграждение – 10 миллионов долларов от Суперсерии.

"Я был готов драться с Усиком в любой точке мира. Я уверен, что Усик и я сделают большой бой. Победитель получает все", – цитирует Гассиев WBSS.

Напомним, в 1/4 финала Усик дрался с немцем Марком Хуком. Изначально бой планировался в Киеве, но впоследствии его перенесли в Берлин. В полуфинале украинец боксировал с Майриесом Бриедисом из Латвии. Бой провели в Риге, а Усик победил решением судей.

Финал против россиянина Гассиева должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии – в городе Джидда. Однако из-за травмы Усика поединок пришлось перенести на неопределенный срок. Тогда же стало известно, что встречу проведут в другом городе. 18 июня стало известно, чтобы бой Усик – Гассиев состоится в Москве.