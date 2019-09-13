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      С криками и слезами: в Одессе 11-летнюю школьницу забрали в приют прямо посреди урока

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      В Одессе работники социальной службы просто с урока забрали 11-летнюю школьницу на глазах у одноклассников. Оказалось, что юридически девочка – сирота. Хотя после смерти матери жила с отцом и еще четырьмя братьями и сестрами.

      Однако биологический папа в свидетельстве о рождении не записан. Поэтому соцработники забрали девочку в приют. Есть ли выход из ситуации – выясняли журналисты 24 канала.

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      По словам Георгия Павликова, брата 11-летней Валерии, сестра очень испугалась.

      Слышу, кто-то кричит. Выхожу, а там Леру держат. Я говорю, чтобы ее отпустили, что сейчас отец придет, разберетесь с ним. То есть держу Леру, меня царапают, даже телефон разбили,
      – рассказал Георгий Павликов.

      На шум сбежались учителя и дети из соседних классов. Девочка успела позвонить отцу. Тот через несколько минут примчался в школу. Отметил, что соцработник вел себя очень грубо.

      Геогрій Павліков
      Георгий Павликов, брат 11-летней Валерии

      "Представитель соцслужбы провоцировал меня на драку. В присутствии полицейского, школьного психолога и моих детей он начал оскорблять меня нецензурными словами", – прокомментировал отец Вячеслав Павликов.

      Соцработники заявили: мужчина права на ребенка не имеет, потому что не указан в свидетельстве о рождении. Мать 11-летней девочки умерла два года назад. Когда родился ребенок, отец был за решеткой за сбыт наркотиков. Поэтому в свидетельство его не записали.

      В'ячеслав Павліков
      Вячеслав Павликов, отец девочки

      Сам же Вячеслав уверен, что соцслужбы к нему относятся предвзято. Мужчина заверил, что с уголовным прошлым уже давно завязал.

      Мне не дают опекунство над моим ребенком из-за того, что ранее был судим. Сидел или не сидел – это не важно уже. Важно, что у меня есть вот такой набор в жизни,
      – пояснил он.

      В школе действиями соцслужбы шокированы. О своем визите они не предупреждали, забрали девочку прямо на глазах у одноклассников. Об отце девочки отзываются положительно. Его дети хорошо учатся, всегда опрятные и приветливые.


      Школа, в которой произошел инцидент

      Зато в соцслужбе уверены, что все делали правильно. А забрали ребенка из школы, потому что домой отец не впускал да еще и угрожал ножом.

      "Противоправных действий в отношении ребенка никаких не было. Мы предупредили администрацию школы. Мы не срывали учебный процесс. Это происходило в отдельном кабинете, где присутствовали члены комиссии", – заверила Светлана Дороганова, начальница службы по делам детей Одесского горсовета.


      Начальница службы по делам детей Одесского горсовета Светлана Дороганова

      11-летнюю Валерию таки забрали в центр психологической реабилитации. Чтобы вернуть дочь домой, Вячеславу нужно доказать отцовство: сдать тест ДНК.

      Стоит он примерно шесть тысяч гривен. У мужчины таких денег нет, он работает дворником и сам воспитывает пятерых детей. Пока же он может посещать дочь только на выходных.

      Сім'я Павлікових
      Семья Павликовых / Фото: Марина Гудина

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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