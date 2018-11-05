С легкой руки России едва не случилась трагедия с участием самолета США над Черным морем: видео

5 ноября в международном воздушном пространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 совершил опасное сближение и перехват самолета-разведчика EP-3 Aries ВМС США.

Ролик с таким опасным маневром со стороны россиян опубликован на YouTube-канале Военно-морских сил США.

Читайте также: Украинские военные провели учения ударной авиации: появилось видео

Как говорится в заметке к видео, российский самолет это сделал на огромной скорости и прямо перед американским авиасудном, вследствие чего пилоты последнего оказались под угрозой.

"Впоследствии Су-27 снова сблизился с EP-3, сделав вираж. Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации после второй. Продолжительность перехвата составляла примерно 25 минут", – добавляют американские военные.

Также в ВМС США заявили, что такие действия были безответственными, поэтому обратились к российской стороне с требованием вести себя согласно международным нормам.

Российский военный самолет совершил опасный перехват американского судна над Черным морем: видео

Очередные средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили неопределенную воздушную цель, которая приближалась к границе воздушного пространства Российской Федерации. На перехват цели с ближайшего аэродрома из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и соблюдая все необходимые меры безопасности,

– заметили в свою очередь в Минобороны РФ.

Также в ведомстве уверяют, после того, как самолет-разведчик США изменил курс полета на отдаление от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Напомним, недавно над Норвежским морем два истребителя Tornado военно-воздушных сил Британии перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-160.