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      С легкой руки России едва не случилась трагедия с участием самолета США над Черным морем: видео

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      Росский СУ-27 едва не потопил американский EP-3 Aries в Черном море
      Росский СУ-27 едва не потопил американский EP-3 Aries в Черном море / Соцсети

      5 ноября в международном воздушном пространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 совершил опасное сближение и перехват самолета-разведчика EP-3 Aries ВМС США.

      Ролик с таким опасным маневром со стороны россиян опубликован на YouTube-канале Военно-морских сил США.

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      Как говорится в заметке к видео, российский самолет это сделал на огромной скорости и прямо перед американским авиасудном, вследствие чего пилоты последнего оказались под угрозой.

      "Впоследствии Су-27 снова сблизился с EP-3, сделав вираж. Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации после второй. Продолжительность перехвата составляла примерно 25 минут", – добавляют американские военные.

      Также в ВМС США заявили, что такие действия были безответственными, поэтому обратились к российской стороне с требованием вести себя согласно международным нормам.

      Российский военный самолет совершил опасный перехват американского судна над Черным морем: видео

      Очередные средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили неопределенную воздушную цель, которая приближалась к границе воздушного пространства Российской Федерации. На перехват цели с ближайшего аэродрома из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и соблюдая все необходимые меры безопасности,
      – заметили в свою очередь в Минобороны РФ.

      Также в ведомстве уверяют, после того, как самолет-разведчик США изменил курс полета на отдаление от границ воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

      Напомним, недавно над Норвежским морем два истребителя Tornado военно-воздушных сил Британии перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-160.

      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Новости России авиация
      Источник: 24 канал
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