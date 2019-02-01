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      С легкостью разворачивает 10-килограммовые пожарные рукава, – первая в Украине женщина-спасатель

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      Анастасия Клочко – первая в Украине спасительница, которая выезжает на пожары. Корреспонденты 24 канала провели с ней день и узнали, что именно побудило Настю выбрать такую профессию.

      Раньше женщина работала диспетчером во второй пожарно-спасательной части в Черкассах. Но это была не та профессия, о которой она мечтала с детства.

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      После того, как будучи школьницей вытянула человека из пожара, Анастасия поняла, что спасать людей – ее призвание. Поэтому для этого она даже получила соответствующее образование.

      Но сразу работать на заветной должности Анастасия не могла. Согласно старым инструкциям, которые остались в украинском законодательстве, занимать должности в Вооруженных силах и спасательной службе женщинам не разрешали.


      Анастасия Клочко

      Однако в 2018 году женщин наконец сравняли в правах с мужчинами и в этой сфере. Сейчас Анастасия работает в той же части в Черкассах, и теперь с легкостью разворачивает 10-килограммовые пожарные рукава, выламывает двери и даже умеет пользоваться устройствами для резки металла.

      Должность спасателя требует больших физических нагрузок. Посмотрев на то, как работает Настя, я уверенно могу сказать, что и женщины справляются с такой работой достаточно хорошо,
      – прокомментировал Юрий Пустовойт, командир спасательного отделения

      Сначала сотрудники не отнеслись к коллеге-женщине серьезно, и уже после первого выезда поняли, что новоназначенная спасительница даст жару даже опытным.

      А еще Анастасия приняла участие в международном челендже, чтобы поддержать маленькую британку, которая заявила, что хотела бы быть мальчиком, чтобы работать пожарным. Спасительницы со всего мира опубликовали свои фотографии в соцсетях для того, чтобы доказать 4-летней Эсми, что они существуют.


      Черкасские спасительницы присоединились к международному флешмобу

      Анастасия Клочко хочет доказать своим примером – на пути к мечте преград нет.

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс ГСЧС
      Источник: 24 канал
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