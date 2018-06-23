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С люксовыми авто, но по уши в долгах: кому нардепы задолжали более миллиарда гривен

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Кому и сколько задолжали народные избранники
Кому и сколько задолжали народные избранники / Фото из открытых источников

Сотни “квадратов” недвижимости, люксовые машины, коллекции картин и антиквариата – декларацию далеко не каждого народного депутата хватает терпения доскролить до конца. Однако если дойти до раздела о финансовых обязательствах, порой с удивлением можно обнаружить, что парламентарии могут иметь и миллионные долги.

Этот вопрос исследовали аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.Info.

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Согласно информации из деклараций, рекордсменом по долгам оказался депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, который набрал кредитов в "Альфа Банке" и "Приватбанке" на 316 миллионов гривен. Верховный суд даже запретил Виннику выезжать за пределы Украины до их полного погашения, а государственная исполнительная служба ежемесячно взимает с депутата 20% зарплаты (около 4-х тысяч гривен). Несложные математические подсчеты показывают, что с такими темпами для полного расчета депутату понадобится более 6 тысяч лет.

На втором месте рейтинга оказался нардеп Игорь Котвицкий. Уже более 10 лет он должен 11 миллионов долларов бывшему заместителю мэра Симферополя Нариману Хаялиеву. В пересчете на национальную валюту по курсу на 31 декабря 2017 года сумма долга составляет более 308 миллионов гривен.

Борги депутатів

Долги депутатов (инфографика)

Более 5 миллионов долларов задолжала своей же кипрской офшорной компании Serada Enterprises Limited Юлия Левочкина. Не спешит она также отдавать полмиллиона гривен за услуги бронирования авиаперевозок. По состоянию на конец 2017 года долги Левочкиной составляли 142 миллиона гривен, за что она и становится бронзовым призером рейтинга.

Опытным заемщиком оказался и владелец харьковского рынка "Барабашово" – мультимиллионер Александр Фельдман. Среди его основных кредиторов – "Сбербанк", антиквар Руслан Шапиро, депутат Харьковского облсовета Андрей Стронов, экс-прокурор Крыма Василий Синчук и даже его 83-летний отец Борис Фельдман. Общая сумма одолженных депутатом средств составляет 85,5 миллиона гривен.

И замыкает топ-5 рейтинга со своими внутрисемейными долговыми обязательствами парламентарий Ярослав Дубневич. Если верить декларации, его жена Наталья одолжила у самого Дубневича 72,8 миллиона гривен.

Общая сумма официально задекларированных долгов народных депутатов составила 1 миллиард 460 миллионов гривен, однако реальная цифра может быть в разы больше.

Теги: Новости Украины Новости политики Кредит Верховная Рада Деньги Расследования
Источник: 24 Канал
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