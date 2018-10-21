В воскресенье, 21 октября, в Киеве прощаются со звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП. Церемония прощания с Поплавской проходят в помещении "Октябрьского дворца" на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

Об этом сообщает 24 канал.

Очередь желающих возложить цветы растянулась на несколько сотен метров. Попрощаться с Поплавской пришли по большей части поклонники ее творчества, среди которых и подростки, и пожилые люди. Особенно эмоционально на гибель актрисы реагируют присутствующие женщины.

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Киевляне пришли проститься с Мариной Поплавской

Все вспоминают Поплавскую как трудолюбивую актрису и юмористку. Говорят, что она отрабатывала свои роли до тех пор, пока пока не получится идеально. Коллеги называли Поплавскую "главной тещей страны", а также светлой, доброй, при этом женщиной со стальным характером.

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Чтобы попрощаться с Поплавской, люди выстроились в длинную очередь



Попрощаться с Мариной Поплавской пришла Руслана Писанка

Через час после начала прощания с Поплавской ряды желающих провести актрису в последний путь опустели.

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Добавим, что 22 октября тело Поплавской отвезут в Житомир. Там церемония прощания начнется с 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

Отпевание актрисы проведут в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.

Видео 24 канала с церемонии прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

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