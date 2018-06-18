С марта более 250 тысяч человек покинули Украину в поисках работы, – онлайн-счетчик

По данным ресурса, каждые тридцать секунд один гражданин Украины отправляется за границу.

С момента запуска сайта ukrainianpeopleleaks.com, который считает в режиме онлайн работников, выезжающих за границу, счетчик ресурса превысил 250 тыс. человек. Об этом пишет сайт "112 Украина".



Таким образом, данные ресурса свидетельствуют, что только в течение весны 2018 Украину в поисках трудоустройства покинуло четверть миллиона граждан.



По данным ресурса, каждые тридцять секунд один гражданин Украины отправляется за границу.



По словам министра социальной политики Андрея Ревы, ранее комментировал цифры сайта, более 3 млн украинцев постоянно работает за рубежом.



"Нам государственная пограничная миграционная служба дала стабильную цифру, сколько наших людей находятся за рубежом, по их данным, фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция является очень неоднородной. Огромное количество людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И, выехав на два-три месяца, потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот. Если взять количество людей, задействованных в миграции, то их довольно значительное количество. Но постоянно за границей находятся 3 миллиона 200 тысяч человек", – заявил министр в эфире телеканала "112 Украина".